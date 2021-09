Al Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni. Una delle principesse etiopi, Clarissa Hailé Selassié, ha svelato un retroscena su un altro dei concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Tommaso Eletti, discusso volto della scorsa edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata dell’epoca, Valentina Nulli Augusti, che dopo aver visto il video del compagno che baciava una tentatrice ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato e di lasciarlo. Durante il reality delle tentazioni la coppia era stata molto criticata per la differenza d’età – ben diciannove anni – e per la gelosia patologica di Tommaso Eletti.

GF Vip, Clarissa e Tommaso si conoscevano già

L’esperienza nel villaggio Is Morus Relais, location di Temptation Island, era durata appena cinque giorni ma grazie al programma per Tommaso Eletti si sono aperte le porte del Grande Fratello Vip. Prima di varcare la porta rossa della Casa durante la prima puntata, Alfonso Signorini gli aveva dato qualche consiglio. “Tu hai 21 anni, e io ho detto ai nostri amici a casa che noi non abbiamo pregiudizi qui al Grande Fratello. Sarà l’occasione giusta per conoscerti meglio”.





“Io voglio darti un consiglio perché potrei essere tuo papà: non bisogna mai confondere il possesso con l’amore. Dicendo a una donna che non può mettersi la minigonna, tu la privi della sua libertà di scelta. Non voglio farti una paternale però mi piacerebbe che tu ti facessi conoscere per il ragazzo che sei”.

In una chiacchierata con gli inquilini, la principessa Clarissa Hailé Selassié ha raccontato di conoscere Tommaso Eletti dai tempi della scuola elementare e che l’ex volto di Temptation Island è cacciato in terza elementare perché “era fuori di testa”. Interpellato da Manila Nazaro Tommaso Eletti ha detto: “Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare“.