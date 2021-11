“Esce dalla Casa”. Al GF Vip si mette male per Miriana Trevisan: la voce fuori è già partita

Grande Fratello Vip 6, chi lascerà la casa? Fino a questo momento il pubblico italiano ha assistito a diverse eliminazioni, ovvero quella di Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu e adesso? Lo scenario che si prospetta alla luce delle nomination si fa decisamente interessante.

La prossima inevitabile eliminazione del concorrente dalla gara sarà la nona. Purtroppo il gioco è anche fatto di questo, nonostante con il passare del tempo e i rapporti che si rafforzano, diventa sempre più difficile mandare i compagni in nomination. Un passaggio che, però, resto obbligato. Per questa settimana i telespettatori sono stati chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’.

Cosa accadrà in vista della nona eliminazione di uno dei concorrenti dalla casa? Proviamo a capire come sta procedendo il sondaggio. La concorrente ‘sfavorita’, alla luce dei dati, sembra essere proprio l’ex tronista Sophie Codegoni anche se i numeri si mettono male anche per Miriana Trevisan. Un sfida che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.





Dal sito Grandefratello.forumfree.it la meno votata, al momento, è ancora Sophie (24%), seguita a ruota da Miriana (25%), mentre Gianmaria è il preferito con il 51%. Un voto a cui hanno partecipato oltre 1.200 utenti. La situazione, però, potrebbe ribaltarsi nel giro di poco. Infatti su RealityHouse il sondaggio conferma Gianmaria Antinolfi al primo posto, ma la Trevisan in svantaggio, dopo poco più di 1.400 voti: Gianmaria 40%

Sophie 31%, Miriana 29%

A spedire l’ex tronista dritta alla nomination, Soleil che così ha motivato la sua decisione: “Io vivo e cerco sempre di comunicare l’unicità di ogni essere umano e di sé stessi, quindi scelgo di mandare in Nomination Sophie perché deve ricercare sé stessa, prima di fare un percorso come questo”.

Ma la delusione più forte avvertita da Sophie Codegoni, che si è vista nominare da diverse donne della casa, è stata provata in merito alla nomination di Manila Nazzaro, che l’ex tronista ha commentato così:“Ci sono rimasta veramente tanto male per Manila”.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Sophie e Miriana. #GFVIP pic.twitter.com/hHhVexn4Nh November 16, 2021

“Il mio pensiero su Gianmaria lo ho approfondito tante volte, invece in puntata sono tutte rimasta stupite, per una frase che non mi sembrava pesante. Non credo che loro si siano messe d’accordo, l’unica Nomination che mi ha fatto tanto male è quella di Manila. Le altre le ho capite, lei no”.