Ormai la concorrente del ‘GF Vip 6’ ha deciso: non vuole più avere a che fare con il vippone e chi sognava una storia d’amore nel reality show di Alfonso Signorini dovrà restare necessariamente deluso. Si è parlato di giorni di questa possibilità, ma lei è sempre sembrata restia ed iniziare una conoscenza più approfondita. Il gieffino ci ha provato in tutti i modi, ma non può davvero fare forse più nulla. La decisione sembra infatti ormai definitiva e difficilmente ci saranno dietrofront della giovane.

Intanto, per Jo Squillo è arrivato dopo che aveva organizzato uno ‘white moment’. Un momento in cui si vedono i concorrenti vestiti di bianco a sostegno delle donne afghane. Proprio sul più bello però, si intuisce come la regia tolga l’audio a Jo che si è fatta portavoce del messaggio, per passare subito a un’altra inquadratura, fuori dalla stanza. Sui social gli utenti hanno commentato la vicenda tra ilarità e considerazioni sull’atteggiamento di Jo Squillo: “Sì all’attivismo, ma non per esaltarsi personalmente”.

Ad essere convinta della scelta fatta è la concorrente Sophie Codegoni. Sembrava che volesse dare un’occasione al compagno di avventura, con il quale sembrava si stesse creando un rapporto importante, ma ci ha pensato a lungo in questi giorni e prima della diretta del 18 ottobre ha preso una decisione ufficiale: non vuole andare oltre perché non ha fiducia in lui. Quindi, non riesce proprio ad andare oltre una semplice amicizia e il gieffino dovrà probabilmente mettersi l’anima in pace.





Parlando con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni gli ha chiuso definitivamente le porte in faccia: “Di te onestamente non mi fido, ho anche iniziato a pensare che tu stia cercando disperatamente una storia qui dentro. Non puoi resettare di botto i sentimenti per l’ex, sei troppo complicato”. Poi Gianmaria ha affermato: “Ho tante informazioni su di te, tu non hai nessuno fuori? Non hai una frequentazione? Nessuno, nessuno?”. E Sophie Codegoni ha smentito categoricamente questa possibilità.

Sophie Codegoni ha chiuso così il suo discorso con Antinolfi: “Se ti fossi mostrato diverso, avrei anche corso il rischio ma sono prevenuta su di te”. Lui si è difeso, dicendo di non aver fatto niente di sbagliato e di essere sempre stata una persona vera. Ma le opinioni dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ sono discordanti e quindi sarà quasi impossibile che cambierà idea sull’ex di Belen Rodriguez.