Puntata rovente quella di ieri del GF Vip con Sonia Bruganelli che è tornata ad attaccare pesantemente Nathaly Caldonazzo. Con l’ex stella del Bagaglino i rapporti non sono mai stati morbidi ma stavolta sembra aver passato il segno. All’interno dell’edizione in corso infatti Sonia non ha fatto sconti a nessuno, forse solo a Soleil Sorge, arrivando a discutere in maniera molto animata anche con Adriana Volpe con la quale i rapporti sembrano essere oggi a un punto morto.



A dare a Sonia Bruganelli la possibilità di attaccare Nathaly è stato il battibecco che quest’ultima ha avuto con Giucas Casella mai così furioso dopo le frasi della showgirl. In particolare, stanca delle continue nomination ricevute da Giucas, Nathaly aveva detto: “Finchè rimango voterò sempre lui. È falso e poi questo finto tonto sinceramente mi ha scocciato!”. Parole che aveva causato una reazione.



“Tu sei entrata a gamba tesa con tutti! Sei tu la bugiarda, falsa! Non ti permetto di dirmi questo, perché io non sono così”. Secca la riposta di Nathaly davanti ad un Giucas Casella prossimo alle lacrime: “I primi giorni sono rimasta sulle mie perché le sue ura mi hanno dato fastidio. Lui qua recita la parte del finto tonto, è una caricatura. Nei giorni abbiamo chiarito e abbiamo rapporti normali”.







E Giucas: “Rivedendomi penso che sono andato fuori di testa. Io sono così purtroppo a volte perdo la pazienza, non recito è che sono spensierato e gioco sulle cose. Nessuna strategia”. La casa si è divisa e mentre Davide si schiera dalla parte di Giucas: “Basta un minimo passo falso e tutti ti vanno contro”. In favore di Giucas anche Sonia Bruganelli.



“A me sembra assurdo che una persona come Giucas dopo 4 mesi debba giustificarsi con una Nathalie. Lei distrugge in un attimo per costruire ci vuole tanto. A me sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo, hai un astio di base che trapela è come se tu li volessi mettere sotto la gogna e si vede”. Ha detto Sonia Bruganelli. Mentre Adriana Volpa ha trovato eccessiva la reazione di Giucas: “Si è reso conto subito di aver esagerato e quando è andato in stanza mi si è chiuso il cuore”.