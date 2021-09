Nella giornata del 13 settembre è ricominciato il ‘GF Vip 6’, che ha Alfonso Signorini alla conduzione per il terzo anno consecutivo e due opinioniste completamente nuove. Infatti, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e proprio su loro due sono uscite fuori notizie non proprio positive. Si è vociferato di un rapporto tutt’altro che buono tra le due donne e ora per la prima volta la moglie di Paolo Bonolis ha rotto il silenzio e sui social network ha voluto riferire la sua posizione in merito.

Davide Maggio ha infatti detto: “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”. Gli utenti si sono ‘accaniti’ sulle due opinioniste con gif con le facce contrariate di Adriana Volpe e quelle divertite di Sonia Bruganelli. E molti dicono che si odiano davvero.

Alcuni utenti che hanno seguito il reality show di Canale 5 hanno commentato su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Adriana interrotta da Sonia nera. Queste si tirano i capelli, altroché le liti tra i concorrenti”, “Ho notato che Sonia interagisce poco con la Volpe, ieri in puntata mi è sembrato di vedere un po’ di attrito. La Volpe parlava e lei neanche le rispondeva”, “Perché questo atteggiamento nei confronti della Volpe?”. E Sonia Bruganelli ha pubblicato un video su Instagram, dove ha espresso la sua opinione.





Quindi, Sonia Bruganelli ha postato un filmato su Instagram, mentre lei e Adriana Volpe sono intente a sorridere e ha scritto in riferimento alla loro visione del corpo di ballo maschile: “Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!”. Dunque, ha risposto con grande ironia alle voci negative sul loro conto. Basterà a stoppare ogni tipo di polemica? Difficile immaginarlo, anche se pare complicato che le critiche possano terminare da un momento all’altro.

Intanto, mentre Soleil Sorge si trovava in giardino insieme a Gianmaria Antinolfi e Tommaso dell’ultima edizione di Temptation Island, la giovane si sarebbe fatta sfuggire una bestemmia e in un video pubblicato su Twitter, infatti, si sente la Sorge dire “D*** po”, per poi fermarsi in tempo. Tantissimi i commenti sui social, con chi vorrebbe la squalifica immediata e chi, invece, giustifica la showgirl per quella parola.