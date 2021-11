Grande attesa per la nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’. Alfonso Signorini dovrà fare i conti con numerose tematiche e bisognerà anche vedere chi chiamerà come eventuali ospiti. Si parlerà sicuramente di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, visto che il gieffino ha fatto una confidenza molto dolorosa sul suo stato d’animo. Poi di Katia Ricciarelli, che ha avuto uno scontro con Alex Belli. E anche del rapporto ancora incerto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che potrebbero anche diventare solo amici.

Ma è stata Soleil Sorge a rendersi protagonista nelle scorse ore di una situazione decisamente insolita. Il pubblico è rimasto molto sorpreso dal suo gesto nei confronti di un coinquilino, anche perché non dovrebbe ovviamente saperne nulla. Forse si è trattato solamente di una reazione spontanea, ma gli utenti hanno posto l’attenzione su una sua dichiarazione che ha lasciato tutti stupiti. Il tutto si è verificato durante un discorso in giardino, alla presenza di diversi concorrenti della Casa più spiata d’Italia.

Intanto, Soleil Sorge e Alex Belli hanno fatto pace. “Ti voglio un bene dell’anima e ti difendo pure quando hai torto”, ha aggiunto Alex Belli. E Soleil ha colto la palla al balzo: “Tipo dal giorno dopo (l’incontro con Delia, ndr) potevi benissimo chiedermi come stessi. Ti ho detto che stavo poco bene e mi facevi critiche fisiche e personali. Dopo la cosa di Delia stavo somatizzando fisicamente. Nonostante io stessi male ti sono stata vicina. Io sto male e tu hai fatto di tutto tranne che starmi accanto”.





Dunque, discutendo in giardino con Nicola Pisu e altri vipponi, Soleil Sorge ha praticamente quasi anticipato la decisione del pubblico al televoto. Infatti, si è rivolta così verso il concorrente: “Mi mancherai”. Quindi, è come se avesse la sensazione che sarà proprio lui a perdere contro Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Probabilmente è stato solamente un sentimento del momento, anche se molti hanno storto il naso davanti a questa affermazione a sorpresa dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’.

Qualche ora fa Miriana Trevisan ha spiegato a Nicola che non intende andare oltre l’amicizia, almeno nella casa del GF Vip. L’ex di Pago ha detto: “Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere”.