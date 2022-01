La nuova puntata del GF Vip 6 si è aperta con l’ormai famoso e noioso triangolo ‘artistico’ composto da Alex Belli, la moglie Delia Duran e l’amica artistica dell’attore Soleil Sorge. Dopo i continui tweet a favore di Soleil Sorge, la modella venezuelana, ha manifestato la volontà di chiudere il rapporto con l’attore e ieri sera c’è stato un nuovo confronto.

“Sei tu che la devi smettere. Cosa vuoi fare nella tua vita? Continuare in questo gioco per il protagonismo. Invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere #solex. – ha ammonito Delia – Perché continui a mettere queste cavolo di hashtag… non ti capisco. Sto per togliere questo anello e buttarlo via”. L’incontro tra i due e quello tra Alex Belli e Soleil Sorge non ha portato a niente e infatti anche in studio le opinioniste e Alfonso Signorini hanno continuato a interrogare l’attore sulle sue intenzioni.

Detto questo, dopo i momenti accesi tra i tre protagonisti del Gf Vip 6, c’è stato uno scontro tra Soleil Sorge e Nayhaly Caldonazzo, new entry che si sta facendo notare per il suo carattere forte e deciso. Da quando l’ex volto del Bagaglino è entrata nella casa è riuscita a tenere testa alle forti personalità di alcuni vipponi e ha ottenuti molti consensi dal pubblico.





“Non ho mai avuto problemi con lei, ma voto Soleil perché, andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ci siamo messe io e Miriana, dato che fino ad adesso eravamo state messe in un angolino dove c’era una luce non troppo bella. Ed a lei questo ha dato molto fastidio, ci ha detto molto gentilmente di andarcene e di tornarcene ai nostri posti. Questione di luce e di signorilità”, ha detto Nathaly come motivazione.

nathaly dopo la nomination per il posto a sedere dopo che soleil gli ha detto di sedersi da un’altra parte; si rimette al posto di prima ☠️ #GFVIP ti amo pic.twitter.com/jZboyYXp4h January 22, 2022

Subito l’amica speciale di Alex Belli ha risposto inviperita: “Lei è venuta, si è seduta di fianco a me perché voleva quella luce, quando c’era tutto un divano disponibile. Così gentilmente le ho detto di tornare al suo posto o sedersi a destra. Come sempre si strumentalizza qualsiasi cosa nei miei confronti”.

Come riporta Biccy, la lite è stata mandata in onda solo da Mediaset Extra – e pubblicato dall’account Twitter di Biccy – e nelle immagini si vede Soleil Sorge rispondere a Nathaly e Miriana in maniera non proprio gentile: “Facciamo che restate sedute lì per favore? Lasciatemi lo spazio. Perché c’è abbastanza spazio per tutti, siediti qua è inutile schiacciarci, sono anche stanca. C’è un divano intero, devi stare qui? Eddai, mi sembra proprio…”. Dopo la nomination Nathaly non si è fatta intimorire e si è nuovamente seduta accanto a Soleil in favore delle migliori luci.