Quella del GF Vip 6 di lunedì è stata la puntata che ha visto la spaccatura tra le donne della Casa più spiata d’Italia. Scontri e tensioni che sono culminati in accuse pesanti come quelle che Katia Ricciarelli ha rivolto a Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil Sorge – riferendosi allo scontro con la principessa avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e Katia Ricciarelli replica: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”. Nel commentare ancora con Manila Nazzaro e Soleil Sorge gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la cantante ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”.

Katia Ricciarelli ne ha avute anche per Miriana Trevisan con la quale ha avuto un acceso confronto in puntata. A bassa voce, in una confidenza con Soleil in un momento di fuori onda, ha definito l’ex Non è la Rai ‘tenutuaria del casino’ che i telespettatori hanno inteso come un modo velato di darle della poco di buono.

Inoltre dopo la puntata si è parlato in giardino delle nomination e Soleil Sorge si è detta dispiaciuta per il comportamento di Manuel Bortuzzo che l’ha mandata al televoto. “Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio”: l’influencer se l’è presa per queste parole dette dal nuotatore.





Soleil Sorge si è sfogata parlando con Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni e si è detta molto dispiaciuta per le parole del suo coinquilino. Quindi l’influencer ha poi dato la colpa a Lulù Selassiè, sostenendo che la principessa abbia condizionato le scelte di Manuel Bortuzzo: “Si è fatto intortare, poi mi ha sempre detto cose diverse da quelle dette lì dentro. Ci sono rimasta proprio male. Di tutte le posizioni che poteva prendere, quella nei miei confronti è stata brutta. Ha sempre quella energia addosso, attaccata qua, dopo un po’ che ti entra la cimice nell’orecchio…”.

January 4, 2022

A difendere Manuel Bortuzzo ci ha pensato Sophie Codegoni: l’ex tronista di Uomini e Donne è sicura che il nuotatore sia davvero stanco. Ma a fare eco a Soleil Sorge è stata sempre Katia Ricciarelli: la cantante è convinta che la storia d’amore nata al GF Vip 6 non abbia futuro fuori dalla Casa.