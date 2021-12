“Alex deve farlo…”. GF Vip, confessionale di fuoco di Soleil Sorge. Delia Duran trema

Non solo amicizia, ma ormai è amore al GF Vip 6 tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”.

“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran all’amica.

GF Vip 6, il confessione di Soleil Sorge su Alex Belli

La scorsa notte la confessione dell’attore di Centovetrine. Reduci da una sfuriata in cui Soleil Sorge ha attaccato l’amico dandogli della prima donna e criticando il comportamento avuto durante il gioco di gruppo, i due hanno fatto pace e hanno dormito insieme. Tra una coccola e un’altra Alex Belli si è dichiarato e appena 24 ore dopo si è nuovamente sbilanciato.





“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”. “Non ho più la forza di controllarmi. Se non avessi avuto i miei impegni ci saremmo messi insieme di sicuro”, ha detto a Soleil Sorge, che poi si è confidata in confessionale.

“Lui sta fuggendo da se stesso. Le cose vanno risolte e non lasciate così per poi scappare. Il fuggire non è la risposta, bisogna sempre vivere e trovare una soluzione. Fondamentalmente lui dovrebbe comprendere quello che ha fuori, perché qui dentro tra noi è tutto così chiaro. Non sono io a poter risolvere, il fulcro sta nel suo rapporto fuori da qui. Ed è proprio quello che deve analizzare. […] Ora ha detto cose ancora più forti, tipo che alcune cose mie l’hanno fatto innamorare di me, parole chiare”. Girate le carte in tavola, chissà come la prenderà Delia Duran.