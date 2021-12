Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, la ventisettesima, andata in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, ci sono stati diversi colpi di scena. Come sempre i grandi protagonisti sono stati Alex Belli e Soleil Sorge, reduci da una forte lite nel pomeriggio.

Dopo mesi trascorsi insieme, baci, coccole e forse qualcosa in più sotto le lenzuola – come lasciato intendere anche da Delia Duran, moglie di Alex Belli – i due hanno avuto un’accesa discussione conclusa poi con un’apparente calma. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto al vippone di andare in giardino, dove ad attenderlo c’era la moglie.

Delia Duran è arrivata al GF Vip con l’intento di lasciare il marito, ma poco dopo Alex Belli ha violato il regolamento abbracciandola e cercando di tranquillizzarla. Morale della favola: lui è stato squalificato (i concorrenti non possono avvicinarsi agli ospiti per questioni di Covid) e alla fine ha abbandonato la casa insieme alla moglie.





Soleil Sorge è crollata in lacrime e si è detta molto delusa del comportamento di Alex Belli, dipinto come un falso e manipolatore, e dopo la messa in onda ha trovato alcuni biglietti lasciati proprio da Alex Belli. Una sorta di caccia al tesoro, organizzata dall’attore nel pomeriggio di lunedì, quando in realtà non avrebbe dovuto sapere dell’arrivo di Delia e della sua uscita. Per questo motivo Soleil Sorge si è detta ancora più delusa: “Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di Dayane Mello, addirittura qui che s*ronzo“.

Non mi dite che Alex ha lasciato un biglietto per Soleil ? Miiiii che noia .. non vuole scomparire Alex #gfvip pic.twitter.com/ZhMFGD2M0f December 14, 2021

La caccia al tesoro è finita perché Soleil, aiutata da Biagio D’Anelli, non è riuscita a trovare il secondo biglietto. “Se aveva qualcosa di sensato poteva dirlo. Questa è una ridicolissima caccia al tesoro che non ho intenzione di fare, secondo voi dovrei stare a cercare dei bigliettini sparsi per casa di una canzone che aveva scritto? Ma stai bene? Are you ok? Todo bien tio? – ha detto ancora Soleil come riporta Biccy – L’ultimo bigliettino non lo trovo ma non ho voglia di cercarlo, fa niente. Alex lo sapeva stamattina mi ha detto ‘voglio fare un colpo di scena’. Eccolo. Che schifo”.