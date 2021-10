Qualche giorno fa la fidanzata di Gianmaria Antonolfi è ha avuto un faccia a faccia con Soleil Sorge, che ha avuto una relazione con l’imprenditore partenopeo. Il confronto tre le due è stato duro: “Conosci la sua famiglia e manchi anche di rispetto alle persone che al di fuori di qui hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking – ha detto Greta Giulia Mastroianni -. Ti dò solo un consiglio: impara a recitare perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio. Se reputi lui uno stalker non ci dormi insieme e non ci finisci in una casa se hai paura di lui”.

Soleil Sorge ha affermato di non avere nulla da dire a Greta, e ha così voltato le spalle alla fidanzata di Gianmaria, tornando sul divano. A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha criticato l’atteggiamento di Soleil e l’ha invitata a tornare da Greta. Queste le dichiarazioni del conduttore: “Mi rivolgo a Soleil. In ogni caso io credo che non sia educato interrompere così la conversazione. Bisogna comunque dare modo alla persona di replicare”.

Dopo la discussione Soleil Sorge ha più volte parlato di quanto accaduto, affermando come secondo lei Greta stia prendendo in giro l’imprenditore napoletano, non essendo realmente interessata a lui. Durante l’ultima puntata Greta Giulia Mastorianni, dopo aver assistito a un piccolo riavvicinamento tra Soleil e Gianmaria, ha attaccato nuovamente la Sorge e con un lungo post sui social ha affermato: “Sto guardando le immagini di Soleil e Gianmaria al Grande Fratello, ma soprattutto leggo articoli surreali dei suoi agenti, spacciati da commenti giornalistici per riparare un danno, da loro commesso, provando a rialzare l’immagine di Gianmaria. Del resto, la povera Soleil asfaltata come un gatto in tangenziale ha dovuto lasciare la scena e mettersi da parte a mangiare bastoncini al cioccolato”.





“Priva di ogni contenuto, di sostanza, di ironia e anche della famosa cattiveria che la contraddistingue – prosegue Greta Mastroianni -. Cattiveria che anche stasera non è mancata. Gianmaria è un signore, ha un’educazione e dei grandi valori che la sua famiglia gli ha trasmesso. Possono fargli del male, ma lui sarà sempre pronto a perdonare. Altro che amore”.

Greta Giulia Mastroianni conclude così il suo post: “Soleil! Gianmaria non esce, Gianmaria come ho visto stasera, ha guardato nel profondo dei miei occhi, ha ascoltato la mia voce e ha capito… almeno ci prova. Ho cercato di riportarlo alla realtà e continuerò a farlo. See u soon”.