Soleil Sorge e Alex Belli l’amicizia sembra arrivata alla fine. O se non è così, allora ci sono i primi scricchiolii. La confessione dell’ex Uomini e Donne è arrivata davanti a Gianmaria Antinolfi al quale ha confessato tutti i suoi dubbi sul comportamento dell’attore. Belli: “È un bravissimo ragazzo, lo adoro. Non è che lo critico anzi, è una persona che mi piace tantissimo ma non è per niente il mio tipo di uomo”, ha iniziato Soleil Sorge che non si è fermata qui.



“Mi ha dato fastidio una cosa, gliel’ho anche detto – ha detto Soleil Sorge -. Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, non mi è piaciuto che nei giorni a seguire ha iniziato a dire ‘Figurati se io posso stare con una che…’ e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie. Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così’”.



Quindi Soleil Sorge aggiunge: “Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c’è interesse”. Soleil Sorge, poi, è tornata con la mente al confronto avuto con Delia Duran. La concorrente del Grande Fratello Vip ha detto di essere orgogliosa di se stessa perché avrebbe potuto aggredire verbalmente la moglie di Alex Belli.







“Quando è venuta Delia l’altra sera e mi ha detto quelle cose, tu che mi conosci non pensavi che l’avrei mangiata viva? – ha detto Soleil Sorge -. Cioè proprio un leone con una bistecca davanti stracciata a pezzi? Non l’ho messa al suo posto, non mi sono difesa, non ho reagito come magari si sarebbe meritata ma, in realtà, ho fatto la cosa più giusta, ho parlato nel modo più giusto, con il tono più giusto”.



Quindi Soleil Sorge continua: “Mi sono sentita superiore rispetto a quello che pensavo di essere io, in un momento del genere”. Nella lunga intervista pre GF Vip Soleil aveva detto anche che in Casa avremmo conosciuto la sua personalità. Finora promessa mantenuta.