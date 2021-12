Colpo di scena durante la puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 13 dicembre. Alex Belli ha avuto un altro incontro con la moglie Delia Duran, arrivata nel giardino della casa con l’intenzione di lasciarlo – e dopo aver ascoltato le sue parole ha violato il regolamento non mantenendo le distanze di sicurezza per abbracciarla.

“Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Non potrai neppure ritornare nella casa per salutare i tuoi compagni”, ha annunciato Alfonso Signorini. E a quel punto Alex Belli ha lasciato la casa insieme alla moglie Delia Duran.

GF Vip 6, Soleil Sorge dice cosa ha detto Alex Belli prima di uscire

Dopo l’addio al GF Vip 6 di Alex Belli, Soleil Sorge è crollata in lacrime e dopo la puntata si è aperta con Jessica Selassiè facendo una rivelazione sull’ormai ex amico. La più grande della princess ha spiegato le sue remore verso l’ex vippone, soprattutto perché durante l’incontro nessuno ha menzionato le foto mostrate la scorsa puntata in cui si vedeva Delia baciare un altro uomo.





“La prima cosa che le chiedi e con chi ca**o hai fatto le foto. Non glielo ha chiesto chi era quell’uomo”, ha detto Jessica. E qui arriva la bomba di Soleil Sorge: “La cosa più bella, tra l’altro, è tutto quello che ha preparato Alex. Sapeva stasera di fare una roba del genere. In più mi ha detto ‘questa sera voglio fare il colpo di scena’. E in più ci sono troppe cose erano veramente troppo”. Il pensiero di Soleil Sorge è quello di tutti, anche dei telespettatori. Alex avrebbe organizzato il colpo di scena per fare un’uscita a effetto e creare un’altra dinamica anche fuori dalla casa del GF Vip 6.

Jessica che fa fare mente locale a Soleil dicendo che era tutto studiato fuori da Alex e Delia.

Soleil finalmente ha capito che è servita a quei 2 solo per il loro show!

E infine Soleil spilla: Alex le ha detto che sono una coppia aperta con Delia e censura 💣 #gfvip pic.twitter.com/dEsojpU5PT December 14, 2021

“Ma comunque, pregresso, – ha detto ancora Soleil Sorge – lui me lo disse appena entrato in questa Casa: ‘Soleil è una di quelle con cui creerete dinamiche perché avrete un grande feeling’“. Jessica ha risposto pensando che Alex avrebbe voluto un rapporto a tre: “Cioè, come tipo un qualcosa a tre. Là io l’ho letta come una roba a tre. Io ero rimasta scioccata, devo essere sincera“.