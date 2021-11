“Schifoso!”. GF Vip, la domanda di Soleil Sorge è imbarazzante. Alex Belli nega, ma con clamorosa gaffe

Momenti di gelo questa mattina al Grande Fratello Vip. Protagonisti della ‘gaffe’ sono stati Alex Belli e Soleil Sorge, che da qualche giorno hanno ricominciato a chiacchierare e confidarsi come prima del gelo causato dalla visita in casa di Delia Duran, moglie dell’attore.

Ma torniamo ad Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti del GF Vip 6 erano intenti in una chiacchierata su alcuni aspetti della loro vita privata come ex fidanzati e matrimoni e senza pensare a una possibile reazione, l’influencer iralo americana ha chiesto all’amico: “Ma tu non sei stato per un periodo con Mila Suarez?“.

GF Vip 6, Alex Belli nega alla domanda di Soleil Sorge

Alla domanda di Soleil Sorge Alex Belli è rimasto gelato, immobile e con un leggero movimento della testa ha fatto intendere di no, tanto che Soleil, forse resasi conto dell’imbarazzo dell’amico, che probabilmente non voleva tirare fuori la storia con Mila Suarez, ha risposto: “No, ok, non eri tu mi sarò sbagliata“.





Critiche a pioggia sui social, dove il filmato ha scatenato tutti: “La falsità di Alex parte 4740205. Soleil “Ma tu non sei stato con Mila?” Alex silenzio e poi “no”. Da queste cose si capisce ancora di più. Andate a dirglielo a Soleil che è un falsone”, “Sole ha chiesto ad Alex se stava con Mila Suarez e lui ha mentito spudoratamente dicendo NO. Ricordo che l’ha diffidata, ma bastava un cenno con la testa. Tutte ste bugie che dice fanno di lui quel che è: un bugiardo!”, si legge ancora sui social.

Ovviamente il video non è passato inosservato a Mila Suarez, che come era accaduto una settimana fa ha commentato il comportamento dell’ex: “Questo veramente è uno schifoso d’anima. Vi dico che questo schifoso per soldi nega anche la sua famiglia. Grazie a tutti i messaggi che mi state inviando per questa cosa schifosa“.