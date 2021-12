“Glielo ha detto all’orecchio!”. Colpo di scena al GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge a letto. Si è sentito tutto

Nuovo colpo di scena nell’intrigata amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli. Nella casa i due hanno intrecciato una bellissima amicizia che spesso è sfociata in atteggiamenti intimi, baci e coccole che hanno fatto chiacchierare il gossip e indispettire Delia Duran, la moglie dell’attore di Centovetrine.

All’ennesima richiesta della modella venezuelana di avere rispetto per il loro matrimonio, Alex Belli ha ben pensato di baciare l’influencer italoamericana scatenando nuovamente il gossip. Non solo, pochi giorni fa si è dichiarato: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato Alex Belli.

GF Vip 6, la confessione di Alex Belli a Soleil Sorge

“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – ha concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Nelle ultime ore, però, Soleil Sorge ha confessato di avere alcuni dubbi sul comportamento dell’amico e della moglie Delia Duran, che prima del GF Vip 6 potrebbero aver organizzato il teatrino solo per notorietà.





Nel pomeriggio del 1 dicembre Soleil Sorge si è scagliata contro l’amico accusandolo di essere una prima donna, tanto da promettergli di nominarlo durante la prossima puntata e sfogandosi con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ma le cose in serata sono cambiate, perché dopo la lite Alex Belli e Soleil Sorge sono andati a dormire insieme.

Alex “io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?” #gfvip pic.twitter.com/jSAJUr2vNG December 2, 2021

Un gesto inaspettato, arrivato dopo la lite avuta nel pomeriggio, con un clamoroso colpo di scena. Mentre si trovavano a letto intenti a coccolarsi, Alex Belli ha sussurrato all’orecchio di Soleil Sorge: “Il nostro amore in tutte le forme non è un problema, il problema è degli altri, del pubblico. Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”.