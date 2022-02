“Soleil è nei guai”. GF Vip, Alex Belli ha le idee chiarissime su di lei: da fuori ha visto tutto

Dentro la casa del GF Vip le sorprese non mancano mai. A condurre i giochi è sempre Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne dopo un periodo di silenzio è tornata a far parlare parecchio di sé. Soleil Sorge non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie di Alex Belli ha raggiunto gli altri e la stessa Soleil Sorge in Casa che, come era prevedibile, c’è rimasta male della sconfitta al televoto.



Soleil Sorge si è sfogata con i coinquilini, anche loro sorpresi da questo verdetto: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro”. E infine: “Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto”.



Su Soleil Sorge ha parlato anche Alex Belli tirando in ballo la sua lettera. “Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti”, ha detto Alex Belli.







“Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo. Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente”, ha concluso Alex Belli.



Alex ha poi parlato del momento difficile che sta attraversando Soleil. “Lei è sempre stata la preferita” ha dichiarato l’attore “Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi. Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta.. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice”.