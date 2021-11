“Lo hanno fatto…”. Alex Belli e Soleil Sorge ci ricascano e le telecamere del GF Vip riprendono tutto

È tempo di teatro al Grande Fratello Vip 6. È arrivato il momento per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini di mettere in scena un’opera lirica, la Turandot, e ovviamente Katia Ricciarelli si è occupata di tutti i dettagli, come le parti assegnate e le prove in vista della rappresentazione che si terrà sabato.

Ovviamente le tensioni venute a galla durante la nomination di lunedì sera hanno cambiato le carte in tavola e Katia Ricciarelli ha deciso di togliere a Miriana Trevisan, con la quale ha avuto un’accesa discussione, la parte che le era già stata assegnata per cederla a Jessica Selassiè.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge ci ricascano

“Spero che il pubblico si renda conto che è una cosa gravissima. Mi deve chiedere scusa per tutto”, è stato il commento di Miriana Trevisan, profondamente delusa dal comportamento della cantante lirica. “Non si fa. Se non lo fai tu non lo faccio neanche io” è stata la risposta di Sophie Codegoni, rifiutandosi di prendere parte allo spettacolo senza l’amica.





Tra i protagonisti della Turandot di Katia Ricciarelli ci sono ovviamente Soleil Sorge e Alex Belli, che in questo periodo sono finiti nell’occhio del ciclone per via di alcuni atteggiamenti intimi e baci duramente criticati anche dalla moglie dell’attore, la modella venezuelana Delia Duran.

Durante le prove la cantante lirica ha spiegato ai due la scena del bacio e a quanto pare i vipponi non si sono scomposti e, anzi, ci hanno preso gusto e hanno continuato a baciarsi anche quando non richiesto. Sui social sono arrivati commenti e critiche, soprattutto dopo quanto successo con la moglie di Alex Belli, Delia Duran, entrata nella casa per mettere le cose in chiaro e chiedere al marito di non esagerare.