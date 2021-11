“Sì, è vero…”. Alex Belli, cadono le ultime riserve. Al GF Vip 6 c’è aria di burrasca

Meno di 24 ore dalla puntata del venerdì del Grande Fratello Vip e Alex Belli è ancora nell’occhio del ciclone. Il concorrente si è lasciato andare a una confessione che non è piaciuta né dentro ne’ fuori la casa. L’accusa, se così si può definire, sempre la stessa: recitare una parte piuttosto che vivere l’esperienza del grande fratello in libertà e senza filtri. Neanche a dirlo il caso scatenante è stato il suo rapporto con Soleil Sorge.

Solo ieri l’ex Uomini e Donne aveva usato parole nette nei confronti di Alex Belli.

“Mi ha dato fastidio una cosa, gliel’ho anche detto – ha detto Soleil Sorge -. Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, non mi è piaciuto che nei giorni a seguire ha iniziato a dire ‘Figurati se io posso stare con una che…’ e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie. Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così’”.



Parole che non hanno scalfito Alex Belli. Oggi infatti è arrivato un nuovo colpo di scena. Le sue dichiarazioni, riportate da un comunicato diffuso sul sito del Grande Fratello Vip, sono state: “A me manca, mi manca come presenza, come solidarietà. A me fa stare molto male sta roba qui”. Belli, poi, sostiene di avere provato ad avere un chiarimento con l’amica, ma lei sarebbe apparsa sfuggente.







Soleil sembra aver trovato un nuovo appiglio in Gianmaria Antinolfi. Scelta criticata da Sophie Codegoni che ha espresso con Alex Belli le sue perplessità sul rintracciando in Soleil una certa incoerenza: “Non riesco a capirla. Più che l’allontanamento con te, che posso capirlo per non crearti problemi, invece vedo questa cosa di sfida nei tuoi confronti e di cambiamento totale con Gianmaria”.

E ancora: “Non mi piace. È una persona che reputo molto negativa”. Alex Belli ha avanzato anche il dubbio che Soleil si sia risentita perché ultimamente si è avvicinato molto a Sophie. Poi entrambi hanno concluso che solo i prossimi giorni potranno svelare quale sia la strategia di Soleil. Una cosa è certa, la Casa è ormai una polveriera.