Momento di crisi al GF Vip 6 per Delia Duran, la nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di Alex Belli, ex vippone squalificato ormai un mese fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezza durante l’ennesimo faccia a faccia proprio con la moglie.

Martedì 18 gennaio alcuni fan dei Solex hanno inviato un aereo per Soleil Sorge e Alex Belli: “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio volato sulle teste dei vipponi, con Soleil entusiasta e Delia Duran scoppiata in lacrime e subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”, è stato lo sfogo di Delia Duran con le due coinquiline.

GF Vip 6: la confessione di Silvana Giacobini su Delia Duran

Sul caso Alex-Delia si è parlato nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove la giornalista Silvana Giacobini ha lanciato una vera e propria bomba sulla moglie dell’attore, che lo scorso novembre era stata ospite del programma di Barbara D’Urso insieme alla giornalista, alla quale avrebbe fatto una ‘confessione choc’.





“Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Sì erano d’accordo all’inizio loro due.- riporta Biccy – Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma. Dico questo perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio Cinque, la Duran mi ha fatto delle confessioni. Io durante la pubblicità le ho chiesto ‘come fai a resistere con quello che vedi in televisione?’”.

E ancora: “Lei era seduta vicino a me e mi ha risposto ‘guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo“.