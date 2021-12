Manuel Bortuzzo ha nuovamente ricevuto la visita del papà Franco al GF Vip 6. Già tre mesi fa Bortuzzo senior era entrato nella Casa per fare forza al figlio e nella puntata di lunedì 20 dicembre lo ha fatto di nuovo. “Ecco la tua bomba di energia. Sono venuto qui per dirti che ti amo, mi hai insegnato a vivere”. A parlare in questo modo è il papà dell’atleta che ha voluto far sentire la sua vicinanza al figlio dopo averlo visto piangere in questi giorni soprattutto dopo l’uscita di Aldo Montano a cui Manuel Bortuzzo era molto legato. “Non l’ho mai visto piangere. Le scene con Aldo ci hanno toccato tanto”.

“Sei stato veramente all’altezza di tutto e tutti. Tutta l’Italia ti ha voluto bene, tutte le persone ti amano – ha proseguito Franco Bortuzzo -. Sono venuto qua per dirti che mi hai insegnato a vivere perché io non ho mai visto mio figlio piangere in 22 anni. So benissimo che nel tuo percorso ci sono stati momenti facili e difficili, ma ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Ho visto che anche con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri”.

Nonostante abbia rivisto il padre, Manuel Bortuzzo ha avuto un momento di crisi dopo la puntata e si è sfogato con Lulù Selassiè: “Ti vedo un po’ stranito”, ha detto la ragazza e a questo punto il ragazzo le ha raccontato il suo stato d’animo, i dubbi e il suo sentirsi “fuori luogo” nel mondo del reality, di cui ormai fa parte da quasi quattro mesi: “Mi sento fuori luogo. So che posso dare tanto, ma fino a un certo punto. La mia vita è un’altra. Menomale che ci sei tu”.





Lulù Selassiè cerca di consolarlo: “Non devi piangere amore. Ma perché ti senti fuori luogo, per il luogo o per le persone?”. E lui risponde: “Mi ci sono sentito fin da subito. Se sono qui è per una cosa che mi è successa, non ero destinato a questo. È normale che ogni tanto mi sento un po’ fuori da queste cose”. Quindi la principessa gli chiede se vuole uscire per continuare il suo percorso di allenamento. Ma Manuel Bortuzzo la rassicura.

“Questa è un’esperienza che deve essere vissuta in tutti i suoi lati. Non me ne vado, tranquilla”. Manuel e Lulù sono stati la prima coppia che si è formata nella Casa. Dopo un primo avvicinamento c’erano state delle incomprensioni tra i due, ma con il passare del tempo il legame è diventato più solido, un rapporto in cui entrambi sembrano mettere al primo posto il bene dell’altro. E Lulù Selassiè lo dimostra: “È ovvio che se tu dovessi andare via io sarei triste, ma voglio che tu sei felice e riprendi tutto quello che fa parte della tua vita e che vuoi portare a termine”.