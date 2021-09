Ancora polemiche al GF Vip 6 su Gianmaria Antinolfi, noto al gossip per la storia intrecciata con Belen Rodriguez poco dopo la rottura dall’ex marito Stefano De Martino. In questi giorni il vippone si è lasciato andare a delle confessioni un po’ esagerate. “Avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello – ha rivelato ad Alex Belli – Ma con chi caz.. lo faccio? Di queste qua nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz.. faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere”, ha detto ancora.

“Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav… di sicuro. Non mi farei proprio problemi. I miei amici mi hanno detto “Chiav… Sophie”. Tutti me lo hanno detto”, ha spiegato ancora Gianmaria Antinolfi. Parole che non sono andate giù a tanti telespettatori: “Nauseata, disgustata, schifata”, si legge su Twitter, “Non pensavo facesse così schifo”, è un altro commento.

GF Vip 6, il segreto di Gianmaria Antinolfi

Nella casa Gianmaria Antinolfi ha nuovamente litigato con Soleil Sorge, con la quale in passato ha avuto un flirt. In confessionale la vippona ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. Frasi che non sono piaciute a Gianmaria Antinolfi, che dopo la diretta è sbottato con lei e poi con gli amici della Casa, cui ha rivelato le sue intenzioni.





Alla fine della discussione Soleil Sorge ha rinfacciato a Gianmaria Antinolfi di avere “un segreto”. “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?“, ha detto la Sorge rivolgendosi all’ex, che ha replicato: “Non ne sapevo niente l’ha detto lui!“, “L’ha detto il tuo agente! Il tuo agente!“. Anche a Casa Chi si è parlato del segreto di Gianmaria Antinolfi.

“Antinolfi nella Casa nasconde un segreto che scopriremo pian piano. Inoltre abbiamo anche un altro scoop: lo scorso anno Antinolfi era stato contattato per entrare in corsa al Grande Fratello, pensate un po’ al posto di chi? Di Andrea Zenga. Immaginatevi cosa sarebbe potuto succedere! Ma Antinolfi lo scorso anno ha rifiutato: quest’anno il playboy 3.0 è pronto a entrare. […] Attenzione, l’imprenditore napoletano non ha fatto breccia solo nel cuore di Belen ma anche di altre di altre bellissime showgirl”.