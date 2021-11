La puntata del ‘GF Vip 6’ del 22 novembre ha fatto emozionare tutti per varie vicende. In primis commozione ai massimi livelli per la proposta di matrimonio del fidanzato di Francesca Cipriani, che ha dunque voglia di sposarla e certificare ancora di più il loro amore immenso. Inoltre, è stato tempo anche di polemiche, visto che Lulù Selassié ha infranto il regolamento del reality show durante le nomination e Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che ritenere non valida la sua votazione fuori tempo.

Poi, dopo l’appuntamento in diretta sono volati gli stracci tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La giovane ha detto: “Sei uno schifoso! Ripigliati, ti fai solo castelli per aria con me! Non ci voglio avere niente a che fare con te sotto quel punto di vista. Gianmaria ha detto a Jessica che io gli tengo la mano sotto le coperte ma non è assolutamente vero, ha provato a prendermela ma io mi sono scansata e gli ho detto che non c’era trippa per gatti. Accidenti a me che quel giorno ho parlato con lui”.

Ma indubbiamente grande attenzione è stata riservata ad Adriana Volpe, che ha deciso di fare un passo indietro e di scusarsi pubblicamente con Alex Belli, dopo quanto successo nelle scorse settimane. Un gesto che il vippone ha ovviamente apprezzato, che è comunque apparso anche molto commosso. Questo momento è stato susseguente ad un altro molto emozionante, infatti le scuse sono arrivate dopo che l’opinionista ha ascoltato con la massima concentrazione la lettera del padre dell’attore.





Il genitore di Alex Belli gli ha scritto: “Ti vedo un po’ diverso, stare lontani dai rispettivi cari genera situazioni di nervosismo. Tu ti sei allontanato dalla preghiera e un pochino dalla fede, quella che ha sempre unito la nostra famiglia. Ti auguro di recuperare la luce nel cuore, che vedo un po’ spenta. Ricomincia a vivere la tua avventura con serenità, spensieratezza e gratitudine. Ti voglio tanto bene, il tuo papà orso”. E subito dopo Adriana Volpe si è rivolta direttamente al gieffino, chiedendo appunto scusa.

Adriana Volpe ha quindi dichiarato davanti alle telecamere del ‘GF Vip 6’: “Questa lettera mi è arrivata proprio al cuore. Sento tutta l’autenticità del messaggio che tuo padre ti ha dato. Con la mano sul cuore ti chiedo scusa, ho avuto dei dubbi. Ho fatto un grande errore, ho dato una lettura molto superficiale e non sono andata a fondo nel tuo cuore e in quello della tua famiglia”. E dunque è pace fatta.