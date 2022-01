“Enzo Paolo mi ha chiamato”. E Carmen Russo basita. Nathaly Caldonazzo racconta tutto: un caso al GF Vip

Dopo l’ingresso di Alfonso Signorini nella Casa per parlare faccia a faccia con i vipponi in seguito alle litigate dei giorni scorsi, c’è stato spazio per altre dinamiche che si sono venute a creare nella Casa. Il conduttore ha comunque voluto mettere un punto fermo. Nella clip di presentazione della puntata aveva preannunciato il suo ingresso e puntualmente ha fatto visita ai concorrenti. Sguardo serio, parole calibrate ma allo stesso tempo efficaci per stigmatizzare quanto di deprecabile è accaduto.

Alfonso Signorini sente di dover chiarire alcune questioni, strigliando ben bene le protagoniste di questi litigi, ovvero Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, prendendo ad esempio quanto accaduto tra loro: “Non esiste una gerarchia di chi si debba o non si debba vergognare. Tutti ci dobbiamo vergognare, per la mancanza di sensibilità, ci dobbiamo vergognare quando scappa di dire scimmie ad una persona, ci dobbiamo vergognare quando una ragazza di 23 anni apostrofa una donna di 70 e passa anni con epiteti, ci dobbiamo vergognare quando la parola rispetto e accoglienza non esiste più”.

Quindi spazio alle vicende della Casa e Alfonso Signorini ha interpellato Nathaly Caldonazzo dopo aver mostrato delle clip in cui litigava con Valeria Marini. A far alzare la tensione è stata una frase che Nathaly Caldonazzo ha detto alla showgirl sarda: “Speriamo che te ne vai stasera”. A farla andare su tutte le furie, però, sarebbe stata l’offesa che le ha rivolto: “Sei una pazza”. Così Valeria si è subito scagliata contro la new entry con dure parole: “Sei fuori luogo da quando sei arrivata. “Tu sei pazza a me?” Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto “Speriamo che te ne vai stasera”, me l’ha detto Giacomo. Ma porta rispetto, sei appena arrivata. Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutata”.





Si è anche parlato del rapporto tra Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo. La prima ha detto di aver ricevuto un invito al matrimonio della coreografa ed Enzo Paolo Turchi: “Sono stata invitata al loro matrimonio. Enzo mi ha chiamato”. Carmen Russo è apparsa sorpresa: “A me non risulta, forse è stata la sorella di Enzo”. Allora l’altra ha ribadito convinta: “No, Enzo”. La ballerina ha ribadito che in molti hanno chiamato per partecipare alle nozze e loro solitamente dicevano di sì. Quindi è intervenuto Alfonso Signorini che ha domandato come Nathaly Caldonazzo facesse a conoscere Enzo Paolo Turchi. E lei ha spiegato che sua mamma era coreografa e spesso frequentava quegli ambienti come le scuole di danza: “Tutta la vita che li vedo”.

Nathaly Caldonazzo ha insistito dicendo: “Enzo Paolo mi ha anche chiamato prima di entrare qua” e Carmen Russo è rimasta basita chiedendo alla sua coinquilina se fosse sicura di quanto stesse dicendo. Insomma la situazione ancora non è del tutto chiara e ci prova Alfonso Signorini ha risolvere il mistero. Ha detto che chiamerà proprio Enzo Paolo Turchi per approfondire la questione.