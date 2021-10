Al GF Vip 6 Jo Squillo l’ha detto e l’ha fatto. Venerdì scorso, in diretta, ha annunciato lo sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso di Chico Forti, un tema cui ha dimostrato di essere sensibile da tempo. Più volte la cantante e conduttrice ha chiesto notizie al conduttore del GF Vip 6 ma quando in puntata Alfonso Signorini le ha risposto che purtroppo, nonostante si fosse informato, non aveva aggiornamenti in merito Jo Squillo ha detto che avrebbe approfittato per iniziare uno sciopero della fame nel tentativo di smuovere le acque.

“A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte – le parole di Jo Squillo sul finire della puntata di venerdì – Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie”.

Finita la diretta, Jo Squillo ha mantenuto la promessa e iniziato il digiuno. In questi giorni ha consumato solo bevande, in particolare latte di mandorla ed è riuscita a coinvolgere nella sua iniziativa anche altre due compagne di avventura del GF Vip 6: Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Che, dopo un po’ di perplessità iniziale hanno deciso di fare lo sciopero della fame insieme a Jo Squillo.





Quando erano tutti in giardino, mentre gli altri vipponi facevano una grigliata, Jo Squillo infatti ha detto: “Fratelli voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta”. Peccato che a quanto pare questa “lotta” e questo nutrirsi solo di “spiritualità e acqua” sia durata poco per la showgirl campana e la ex tronista di UeD.

Jo Squillo: "Fate il digiuno per Chico Forti?"

Raffaella: "Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg"

Sophie: "Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre"



Dopo l’annuncio in pompa magna di Jo Squillo, Raffaella Fico e Sophie Codegoni si sarebbero nascoste nel magazzino per poter mangiare senza essere viste dalla cantante. E se Jo è ancora ignara di tutto, i fan del GF Vip 6 l’hanno viste eccome e accusato le due di avere sposato la causa del digiuno non a beneficio di Chico Forti ma solo per potersi concedere una “giornata detox” e dunque dimagrire in vista della prossima puntata.