Incredibile quanto successo al GF Vip 6′, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini. Una concorrente si è accasciata improvvisamente su uno dei divani presenti nella Casa più spiata d’Italia, sotto gli occhi di Giucas Casella. L’illusionista non si è immediatamente accorto dell’accaduto e qualche secondo più tardi è arrivata una coinquilina a fargli notare la situazione. Poi è uscita fuori la verità dei fatti, con il gieffino che non poteva credere ai suoi occhi dopo quello che aveva dovuto vivere.

Intanto, alcune ore fa Francesca Cipriani è scoppiata a piangere. Non una scena che si vede di frequente visto il carattere esuberante di cui Francesca ha dato prova in queste settimane di reclusione. Una notizia che arriva quando mancano poche ore alla diretta del programma e alle eliminazioni. Mentre i vip si stavano esibendo in un karaoke, cantando a squarciagola, all’improvviso Francesca Cipriani ha pianto, dopo aver cantato la canzone Infinito. A consolarla è stato proprio il suo caro amico Giucas.

Dunque, davanti a Giucas Casella si è materializzato questo mancamento da parte di Clarissa Selassié, ma poi si è scoperto davvero quello che era stato orchestrato alle spalle del concorrente del ‘GF Vip 6’. Manila Nazzaro, complice della principessa etiope, si è immediatamente avvicinata ai due e ha esclamato: “Guarda, si è sentita male davanti a te e non te ne sei accorto”. Lui ha confessato di non averla assolutamente vista e si è precipitato con la Nazzaro sul divano, dove era avvenuto il fatto.





Quando Giucas Casella e Manila Nazzaro hanno raggiunto la Selassié, quest’ultima si è subito rialzata e si è dunque compreso che non c’era stato affatto un malore. Era stato organizzato uno scherzo al vippone, che però non è assolutamente riuscito. Il video è ugualmente diventato virale ed è commentato da numerosi utenti sui social network. Certo, un po’ di spavento si era notato nello sguardo di Giucas, ma poi Clarissa e Manila hanno iniziato a ridere e tutto è rientrato nella completa normalità.

A Giucas non glien'è fregato minimamente nulla STO PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/Zy7l4jpyKw October 21, 2021

Lo scherzo al ‘GF Vip 6’ di Clarissa Selassié è stato commentato così dalla pagina ‘Trash Tv Stellare’, che ha diffuso il filmato: “A Giucas non gliene è fregato minimamente. Sto piangendo”. E altri internauti hanno scritto: “Se n’è accorto solo dopo, non prima, incredibile”, “Adoro, sto volando per Giucas”. Quindi, la gente da casa si è divertita non poco per la reazione di Casella.