Al ‘Grande Fratello Vip’ continua a far discutere il rapporto creatosi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, una delle tre principesse etiopi. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della vicinanza sempre più forte tra i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Alcuni atteggiamenti di lui sembrerebbero però frenare gli entusiasmi del pubblico, infatti non saremmo ancora in presenza di una vera e propria coppia, anche se entrambi hanno speso bellissime parole l’uno dell’altro.

Ma è stata la ragazza ad aver infiammato le scorse ore con una rivelazione decisamente hot sul nuotatore, rimasto paralizzato in un agguato. Non sappiamo come la prenderà Manuel quando verrà a sapere di questa confessione bollente. Non è da escludere che il conduttore ne possa parlare apertamente durante la diretta del 27 settembre, anche se non potrà entrare molto nei dettagli. Oltre a queste parole da bollino rosso, Lulù Selassié ha comunque anche proferito frasi decisamente molto carine.

Lulù Selassié ha parlato così innanzitutto di Manuel Bortuzzo, che dunque apprezza notevolmente: “Io sto proprio bene con lui, è sempre molto dolce e vero. Inoltre, è un ragazzo altruista ed è davvero difficile riuscire a trovare delle persone così. Mi sto vivendo queste emozioni che mi permettono di essere serena, la sua bontà si vede dagli sguardi e da quello che dice, mi fido tanto di lui”. Ma è una risposta data ad Ainett Stephens che ha lasciato sorpresi i telespettatori del programma.





La Stephens si è resa conto che Lulù Selassié abbia ormai perso la testa per Manuel Bortuzzo. Infatti, rivolgendosi direttamente a lei, ha affermato: “Tu sei proprio innamorata, eh?”. E Lulù Selassié si è lasciata andare ad una confessione vietata ai minori: “Anche lui, gli si è alzato”. Parole che hanno lasciato basiti gli utenti, non a caso sono giunti diversi commenti che hanno preso di mira la principessa. Che dovrà necessariamente chiarire la sua versione nelle prossime ore.

Queste le principali reazioni del pubblico alla frase di Lulù Selassié: “Le principesse vivono in un mondo tutto loro. Lulù che pensa che Manuel sia innamorato di lei solo perché gli si è alzato”, “Dire che a Manuel gli si è alzato non mi pare il massimo della discrezione. Anche meno, tesoro”, “Se ad aver detto una frase del genere fosse stato un uomo, gli avreste fatto un over party che non finiva mai”, “E sì, ora uno è innamorato per questo”.