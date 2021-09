Il ‘GF Vip 6’ è iniziato da un giorno, infatti la prima puntata in diretta è andata in onda nella serata del 13 settembre. Al fianco di Alfonso Signorini le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, anche se ha fatto molto piacere l’arrivo del vincitore della scorsa edizione, Tommaso Zorzi. Sono entrati nella Casa più spiata d’Italia i primi concorrenti, mentre gli altri inizieranno la loro avventura a partire dal prossimo appuntamento in diretta, in programma venerdì 17 settembre su Canale 5.

Ci sono già state discussioni. Soleil Sorge nomina Raffella Fico e subito si scatena la bagarre. “Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta”, sbotta Raffaella. “Forse mi sbagliavo”, conclude. Soleil si era giustificata spiegando di aver fatto la sua scelta per esclusione concludendo con una frase fuori luogo. “Bye Bich”, ovvero “Ciao Stonza”, che non piace affatto alla Fico. “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali”. Ma non c’è rischio squalifica.

Durante la prima notte al’GF Vip 6′ è stata ascoltata una frase che ha fatto impallidire già tutti. Ci sarebbe infatti stata una bestemmia da parte di ben due concorrenti, che adesso rischierebbero seriamente di essere già squalificati dal reality show. Non sappiamo se verrà considerata tale, anche se l’audio sarebbe molto comprensibile e lampante. Vedremo se venerdì prossimo saranno presi provvedimenti dalla redazione. Intanto, sono spuntati i nomi dei due protagonisti in questione.





La prima che avrebbe bestemmiato sarebbe stata Katia Ricciarelli, che avrebbe utilizzato l’intercalare tipico della regione Veneto, ovvero “Dio buono”. Nella seconda circostanza l’autore di questa frase identica sarebbe stata proferita da Aldo Montano. E una bestemmia ci sarebbe stata anche da parte di Soleil Sorge. Un utente ha comunque preso le difese: “Se Dio bono è una bestemmia, vi consiglio di non entrare in Veneto, vi ridono dietro. Inoltre smettetela di dire che Dosio fu squalificato per lo stesso motivo, perché disse chiaramente boia”. Staremo a vedere cosa accadrà.

Al ‘GF Vip 6’ c’è anche statolo show di Francesca Cipriani. A un certo punto ha bevuto una bottiglia d’acqua offerta da uno dei tanti sponsor presenti all’interno della Casa del GF Vip 6 ma stando alle sue parole non ha gradito il gusto. “Bleaaah, quest’acqua è imbevibile!”. E un utente subito su Twitter: “Me li vedo già tutti gli sponsor che tremano per ogni cosa che tocca la Cipriani dopo che ha detto che l’acqua fa schifo #GFvip”.