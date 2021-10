Durante la puntata del GF Vip 6 andata in onda ieri, lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire la conoscenza con Manuel Bortuzzo e durante la chiacchierata nella stanza Superled il concorrente ha potuto parlare apertamente dei sentimenti che in questi giorni sta vivendo nella casa.

In questi ultimi giorni Manuel è apparso pensieroso e ha spiegato il motivo del suo stato d’animo: “Vedere persone che ballano, che fanno tutto.. lo facevo anche io ed è normale che il pensiero non sia positivo. Sono due anni che guardo gli altri divertirsi, mi rendo conto che chi mi vuole bene ha anche quel pensiero nei miei confronti. Per avere quell’equilibrio ho bisogno di tanto temo per me”. A sostenerlo è arrivata anche l’ex fidanzata Federica, che per l’occasione gli ha voluto leggere una toccante lettera. Nel video mandato in onda nella Superled del GF Vip 6, la giovane lo ha spronato a mostrarsi come è e a non farsi abbattere.

GF Vip 6, la reazione di Lulù alla lettera dell’ex di Manuel Bortuzzo

“È vero ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. – ha detto Federica nel video proiettato al GF Vip 6 – Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate, il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dov’è finito?”.





Forse una frecciatina alla Lulù Selassié, che con Manuel Bortuzzo ha un flirt, e nelle ultime settimane è stata accusata anche da molti utenti social di essere troppo possessiva nei suoi confronti. E proprio durante la messa in onda della lettera scritta da Federica, in tanti hanno notato i commenti, considerati fuoriluogo, pronunciati della principessa. “Sono stati insieme per poco”, “‘È la nipote del dentista’ in modo denigratorio”, “Non me ne frega un ca…”, di legge dal labiale di alcuni video pubblicati su Twitter.

Come era prevedibile le critiche sono state tantissime e la maggior parte degli utenti si sono schierati contro la princess, zittita in puntata anche dalla sorella Jessica (“Non fare la gelosa”). “Le parole di Lulù mentre ascoltava la lettera di Federica (GRANDE DONNA) che ha scritto per Manuel. Lulu sei tanto piccola, cresci! E vergognati”, “Ma quella Lulu’ come si permette di fare quelle facce e quei commenti mentre si leggeva la lettera di Federica a Manuel!! Principessa dei miei stivali guarda e impara dove sta la classe!!!#gfvip”, sono stati solo alcuni dei tweet contro la Selassié.