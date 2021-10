Al GF Vip 6 non si può mai stare tranquilli. Per la gioia del pubblico che segue costantemente la diretta h24 della Casa nelle ultime ore è successo di tutto. Intanto sono arrivate le scuse di Endemol per la frase pronunciata per sbaglio dagli autori nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio la regia aveva lasciato inavvertitamente i microfoni accesi e le parole pronunciate hanno provocato una vera e propria bufera all’esterno.

Alfonso Signorini in puntata non ha toccato l’argomento, ma anche i vipponi in giardino avevano sentito questo audio: “Massa di imbecilli e cerebrolesi… c***i loro”. Tanti si sono detti indignati per quella frase e ora, attraverso il proprio account Twitter, la Endemol Shine Italia si è scusata “per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”.

Raffaella Fico, “scoperta choc nel bagno del GF Vip 6”

Altra “ultimo’ora” al GF Vip 6: Nicola Pisu si è praticamente dichiarato. All’amico Davide Silvestri ha confessato di avere una cotta per Soleil Sorge: “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me lo sa già”.





La novità dalla Casa arriva invece dai social, perché al momento non è disponibile alcun video. A quanto si legge su Twitter e come riporta Novella 2000, Raffaella Fico avrebbe fatto una “scoperta choc” al bagno del GF Vip 6. Nel dettaglio, avrebbe sorpreso il figlio di Patrizia Mirigliani in un momento privato di autoerotismo. E sembra che anche gli altri vipponi siano a conoscenza di questo episodio imbarazzante: Alex Belli avrebbe consigliato a Nicola Pisu che per fare queste cose deve pensarci la mattina presto.

Si è Alex ha detto che deve alzarsi presto per queste cose 😂ora capisco perché Alex quello che salta giù dal letto come un coniglio la mattina 😂😂 October 5, 2021

Per chi accusava Raffaella di aver detto il nome, in realtà Manila ha fatto il nome di Nicola, riportatele bene le cose al posto di sparare cazzate 😚 #GFvip https://t.co/X9Dq0Rd1Tm October 6, 2021

Ma a rivelare tutto agli altri concorrenti ci avrebbe pensato Manila Nazzaro perché, si legge ancora, secondo il racconto di alcuni fan del GF Vip 6, Raffaella Fico avrebbe sì sorpreso il coinquilino nell’atto, ma avrebbe semplicemente raccontato l’episodio senza fare nomi. A farlo, e più volte, sarebbe stata l’ex Miss Italia, per questo travolta dalle critiche: il pubblico ha infatti trovato in questa spifferata una grande mancanza di rispetto.