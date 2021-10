“Mi dispiace ma devi andare via”. GF Vip 6, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata. Lacrime e abbracci

Dodicesima puntata del GF Vip 6, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste. Nella casa nuovi colpi di scena, liti e sfuriate. Nei giorni scorsi Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno avuto un pesante sconto ma sembrano essersi chiarite.

Al televoto Miriana Trevisan è la preferita dal pubblico mentre in nomination sono finite Carmen Russo, Ainett Stephen e Soleil Sorge. Nella casa del GF Vip 6 è tempo di conoscere l’esito del televoto aperto la scorsa settimana. Tra Carmen Russo, Raffaella Fico e Miriana Trevisan la preferita del pubblico è la Trevisan che quindi si salva. A giocarsi la permanenza nella casa restano Carmen Russo e Raffaella Fico.

GF Vip 6, chi è il vip eliminato della dodicesima puntata

Raffaella perde la sfida con Carmen e deve lasciare la Casa. “La vip che deve abbandonare la casa è Raffaella Fico”, ha detto Alfonso Signorini scatenando la risposta al veleno di Soleil Sorge: “Evvai! Godo come un riccio appena nato, bye b***h“. Furiosa la replica della Fico: “Sai Alfonso? Questa ragazza è venuta fuori per quello che è., la falsa e la cattiva. Tesoro io ho una vita e ho da raccontare e tu? Ragazze adesso sapete chi c’è in casa“.





In studio Raffaella Fico è sbottata nuovamente contro Soleil: “Sono stata felice di uscire, ma se fossi rientrata avrei voluto sorridere a quella vipera dalla lingua velenosa. Io non ho mai avuto nulla contro Solei. Però è ovvio che dove una persona per me non è vera, allora reagisco di conseguenza. Perché secondo me è finta in tutto quello che fa e continuerò a dirlo. Ragazzi per me è fasulla e non mi trasmette niente. Mi ritengo una persona molto sensibile e credo si sia visto, però a me lei non piace e non mi arriva al cuore per nulla”.

“Lei è priva di contenuti, senza attaccare noi non avrebbe dato niente. Ha sorriso quando sono uscita, come la vipera falsa che è. Poi dentro la casa si parla di lei soltanto per la gelosia di Gianmaria e le cattiverie che dice. Si tratta della falsità in persona. Che devo fare? A me non va giù, non mi piace e non ci condividerei nulla. So che a te Sonia piace, ma io non la sopporto”.