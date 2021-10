Senza dubbio Francesca Cipriani è stata la protagonista assoluta dell’ultima puntata del GF Vip 6. Già la scorsa settimana la showgirl era impazzita dopo aver ascoltato la voce del fidanzato Alessandro, che era andato a farle una sorpresa fuori dalla casa, ma durante la puntata del 4 ottobre ha dato il meglio di sé.

“Francesca… se mi prometti che non ti agiti, ti dico che puoi andare fuori e incontrare il tuo fidanzato”, ha detto Alfonso Signorini. Ma la concorrente non è riuscita a trattenersi e così è andato in scena un vero e proprio show. “Ho messo due bodyguard, non potete toccarvi”, ha subito avvisato il conduttore del GF Vip 6. I due si sono incontrati sul tappeto rosso e la showgirl non è riuscita a trattenere l’emozione. Francesca, per precauzione, era trattenuta da due bodyguard per evitare che si avvicinasse troppo al suo ragazzo e infrangesse, così, le regole anti-Covid del programma.

GF Vip 6, punizione perché Francesca Cipriani ha infranto il freeze

“Ma non ce l’ha il Covid lui, lo so che non ce l’ha”, ha replicato Francesca Cipriani scatenando la reazione del giornalista: “No, ti prego, questa frase l’abbiamo già sentita”, ha detto Alfonso Signorini riferendosi alla famosa frase pronunciata la scorsa estate dalla signora Angela sulla spiaggia di Mondello.





Francesca Cipriani ha cominciato a urlare e si è avvicinata a lui, tanto che i bodyguard sono dovuti intervenire. “Mi manca tutto di te – le ha detto Alessandro – ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non mi posso dimenticare di te”. Nonostante il freeze Francesca Cipriani ha continuato a parlare e a cercare il contatto con il fidanzato e per questo motivo il GF Vip 6 ha preso un provvedimento.

“Questa settimana il Grande Fratello ha deciso di intervenire sul budget della vostra spesa, diminuendolo. Questo a causa dei freeze non rispettati di ieri sera. Per questo motivo avete a disposizione 300 euro”. Quindi non più 420 euro come previsti. Insomma, una decisione che sicuramente creerà altri problemi al gruppo. “Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo!“, ha risposto commentato la showgirl, ma in pochi ovviamente le hanno creduto.