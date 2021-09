Il pubblico del GF Vip 6 sta iniziando a conoscere meglio le principesse Selassié. Perfette sconosciute prima dell’arrivo al reality di Alfonso Signorini, Jessica, Lucrezia (Lulu) e Clarissa si sono subito distinte per i look sgargianti e esagerati davanti la porta rossa della Casa. Piume, tulle, strass e colori forti, oltre che chiome lunghissime e make up marcato, le sorelle sono ragazze ‘esplosive’ hanno letteralmente travolto con la loro forza i concorrenti del GF Vip 6 con il loro atteggiamento vulcanico. E anche incuriosito i telespettatori con il loro titolo regale.

Ma anche loro hanno sofferto. “Siete entrate nella casa, come nel Confessionale come tre uragani però, piano piano, stiamo conoscendo tante cose di voi”, ha detto in diretta il conduttore e poco dopo la regia ha mandato in onda una clip che riprende le ragazze mentre parlavano del razzismo e dell’emarginazione e subito sono scoppiate a piangere. Quindi al GF Vip 6 hanno raccontato del loro passato non facile per via delle loro origini.

Quanto costano le scarpe delle principesse Selassié

“Dovremmo apprezzare di più quello che abbiamo” ha risposto Clarissa ad Alfonso Signorini che durante la diretta del GF Vip 6 aveva fatto una riflessione su quanto siano ossessionate dall’avere i capelli lisci. Ma Lucrezia tra le tre sembra quella che ha sofferto di più, non aveva molte amiche e quelle che aveva erano per lo più di facciata. E poi “quando ho sentito la parola neg*a ero in seconda media e non sapevo neanche cosa volesse dire, da quel momento mi sono sentita diversa”.





Tornando ai look, nella Casa e soprattutto durante le dirette del GF Vip 6 le sorelle Selassié danno il meglio con abiti e accessori coordinati da vere principesse dalle fiabe. Prima gli abiti in piume e tulle, poi le scarpe con fiocchi e strass che i più attenti hanno già visto ai piedi delle celebs più famose. E anche a quelli di Chiara Ferragni. Col risultato che queste scarpe scintillanti col tacco e il fiocchetto sulla punta sono l’oggetto del desiderio delle appassionate di moda.

Sono del brand Mach&Mach e dopo aver conquistato le star sono entrate anche nella Casa grazie alle sorelle Selassié hanno scelto due modelli coordinati neri con un fiocco in strass e cristalli. Per darvi un’idea hanno queste scarpe celebrità del calibro di Katy Perry, Meghan Fox, Dua Lipa e Olivia Rodrigo. Il prezzo? Queste scarpe con il tacco viste anche al GF Vip 6 sono in vendita sulle piattaforme di shopping online e costano quasi mille euro, 975 euro, per l’esattezza.