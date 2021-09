Si sono subito imposte come protagoniste di questo GF Vip 6 le sorelle Hailé Selassié, principesse etiopi ma romane d’adozione. Sono giovanissime, sconosciute per i più, partecipano come unico concorrente e si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa. E tra modo di fare deciso e look stravagante ovviamente già dal loro ingresso nella Casa hanno incuriosito il pubblico di Canale 5.

Una di loro, la più piccola, già conosceva Tommaso Eletti, altro vippone di questa edizione del reality. Clarissa e l’ex volto di Temptation Island sono infatti andati nella stessa scuola elementare, come rivelato ai compagni d’avventura. “Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi”. “Andavate alle elementari insieme? Ma dai, che bello”, ha esclamato Soleil Sorge. E poi: “Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi?!”. “Lui era fuori di testa” ha prontamente replicato la principessa.

Principesse Selassié al GF Vip 6, il fratello Christian è noto al gossip

Se la maggior parte del pubblico non conosceva ancora le sorelle Hailé Selassié, il mondo del gossip sa bene chi è il fratello. Non sono sole, c’è anche Christian Hailé Selassié. Principe etiope di 32 anni, 12esimo in linea di successione per il trono, è comparso per la prima volta sulle pagine delle cronache rosa nel 2018. A nominarlo era stato l’esperto di moda e di gossip e opinionista televisivo Giovanni Ciacci, che in quel periodo era fresco di partecipazione a Ballando con le stelle, dove gareggiò in coppia con Raimondo Todaro.





Con Christian Hailé Selassié, stando alle sue parole, si sarebbero incontrati per caso a una cena e da lì sarebbe scoppiata la passione, tanto che avrebbero dovuto anche sposarsi. “L’ho conosciuto e lo sposo a luglio – diceva del principe Giovanni Ciacci Ciacci in un’intervista rilasciata a La Zanzara – È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte”.

E poi: “La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Ha 30 anni ed è bello dotato, non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Ma nessun matrimonio: finita la storia pochi mesi dopo, dell’erede al trono non si è più sentito parlare.