Manuel Bortuzzo, 22 anni, è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane romano è diventato noto quando il 3 febbraio del 2019, mentre s trovava davanti al tabaccaio nel quartiere Axa di Roma, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da Lorenzo Marinelli mentre si trovava su uno scooter insieme a Daniel Bazzano.

Per i due il pm aveva chiesto vent’anni, il massimo che si potesse ottenere visto che i due giovani di Acilia avevano scelto il rito abbreviato, per beneficiare dello sconto di 1/3 della pena, e sono stati condannati a sedici anni di carcere. Un errore, uno scambio di persona che è costata a Manuel Bortuzzo una lesione midollare e una paralisi. Dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip 6, ai suoi coinquilini Manuel Bortuzzo ha raccontato quei terribili momenti della sparatoria.

GF Vip 6, primo flirt per Manuel Bortuzzo e la vip

“La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”. Manuel era in compagnia della fidanzata dell’epoca e quando ha capito di essere stato colpito da un colpo di pistola le ha detto ti amo: “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”.





Un racconto toccante che ha colpito i vipponi che ascoltavano in rigoroso silenzio le sue parole. Manuel Bortuzzo è il promo disabile a varcare la porta rossa del Grande Fratello e ha deciso di accettare l’invito anche per mandare un messaggio e far conoscere la vita delle persone costrette a vivere su una sedia a rotelle. In questi primi giorni di conoscenza i vipponi si sono legati tanto al giovane romano, ma in queste ore è saltato agli occhi di tutti un legame un po’ più speciale.

Mentre alcuni vipponi si trovavano in giardino a discutere sulle postazioni per dormire e sull’ipotesi di farsi ipnotizzare da Giucas Casella, Katia Ricciarelli ha notato la vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia, una delle principesse Etiopi, intenta a fare dei grattini al giovane romano. “E tu che fai i grattini a lui adesso? Io non sapevo che si cominciasse così a flirtare”, ha commentato la cantante lirica.

Aldo Montano ha appoggiato la riflessione di Katia facendo notare ai due: “Ai tempi miei i grattini non si facevano perché se partiva il grattino andava a finire male”. Tra le risate generali e forse un pizzico di imbarazzo, i vipponi hanno continuato a discutere sulle postazioni letto e a godersi il relax in giardino.