Il ‘GF Vip 6’ sta già mettendo in pratica dei veri e colpi di scena. E stavolta sono due concorrenti ad aver catalizzato l’attenzione. Infatti, sembra proprio che stia per nascere il primo grande amore nella Casa più spiata d’Italia. Nella passata edizione si sono create le coppie tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che reggono ancora. E ora sembra ci siano già dei successori, almeno stando alle loro dichiarazioni e a quello che il pubblico sta assistendo.

Intanto, dalla prossima puntata, arriveranno in studio due nuove opinioniste. “Ho un annuncio molto importante da farvi, da venerdì avremo nel nostro studio due nuove opinioniste. Sono le opinioniste del popolo, che noi abbiamo chiamato grandi sorelle, sono due sorelle, e hanno una caratteristica, dicono solo quello che hanno per la testa”. Nessuno spoiler sui nomi, ma il conduttore ne aveva parlato tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni. Vediamo adesso invece chi sono i due piccioncini.

I due vipponi del ‘GF Vip 6’ hanno confessato: “Ci piace stare insieme”, quindi non hanno smentito queste voci che li danno sempre più vicini e intimi. Non a caso, i telespettatori li hanno sempre visti molto vicini e si lanciano degli sguardi davvero dolci e ammalianti. Inoltre, si abbracciano in continuazione e non disdegnano nemmeno qualche bel bacio, senza però andare molto oltre. E se n’è parlato anche durante la puntata in diretta e i due hanno aggiunto qualche dettaglio in più sul loro rapporto.





A quanto pare sembra ci sia ormai un feeling eccezionale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Lo sportivo ha ammesso davanti al conduttore del ‘GF Vip 6’: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto, ci siamo trovati molto su questo”. E la ragazza 23enne ha aggiunto: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Quindi sto proprio bene”.

Nella puntata precedente del ‘GF Vip 6’, Alfonso Signorini si era emozionato proprio per Manuel Bortuzzo: “Vedo un Manuel interiore nascosto, molto probabilmente ero in piedi felice, la persona vera che sento di essere lì non la conoscevo. Non è facile neanche per me, credetemi”. Tanta la delicatezza del momento e la domanda di Alfonso ha sollevato ulteriori riflessioni da parte del nuotatore.