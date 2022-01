Dopo i momenti di alta tensione e lo scontro scatenato da Gianmaria Antinolfi, che ha nominato Alessandro Basciano, sembra che tra i due sia tornato il sereno. A scatenare l’ira dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, la scelta dell’imprenditore di nominarlo nonostante un accordo preso prima della puntata del 27 dicembre.

“Ma la volete sentire l’ultima che ho scoperto? Io sono peggio di Gossip Girl. Eva mi ha detto ‘non sai cosa ho saputo Sole’. In pratica Ale aveva un segreto con Gianmaria, ma l’ha rivelato ad Eva”, ha detto Soleil Sorge a Davide e Giacomo pochi giorni fa svelando l’accordo tra i due concorrenti. “Quando è andato in sauna da Ale, loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’. Quindi poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro!”, ha detto ancora l’influencer.

GF Vip 6, polemica per le parole di Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano

Ma ora sembra che tra i due sia tornato il sereno e in queste ore si sono ritrovati a chiacchierare su alcune ragazze del GF Vip 6 e Sophie Codegoni, ex flirt di Gianmaria Antinolfi e ‘nuova’ preda di Alessandro Basciano. Come riporta Biccy Alessandro ha fatto un paragone tra Sophie e una sua ex ragazza: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra…”.





Parole apprezzate da Gianmaria Antinolfi: “Dai è come quando la bella se la crede perché è la più carina del paese. Poi però la porti a Milano e smette di fare la fa. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi*** che ci sono altre mille che sono superiori“. Le parole dei due concorrenti del GF Vip 6 hanno scatenato una bufera e l’influencer Deianira Marzano ha criticato pubblicamente i due.

Gianmaria smerdando Sophie "come al paese in cui c'è la bella ragazza e se la tira, vai a Milano e nessuno è così perché sanno che ce ne sono mille più belle, così è qua dentro"

Basciano annuisce e fa capire che anche meno tirarsela. #gfvip December 30, 2021

“Loro sono abituati alle donne belle di Milano che sono superiori a quelle paesanotte della casa che vanno bene soltanto perché il cerchio è ristretto. Perché non si mettono insieme Gianmaria Antinolfi e Alessandro e si levano dalle scatole. Visto che vanno così d’accordo a sputare nel piatto dove hanno mangiato, spero facciano vedere tutto a Sophie. Per non parlare di Gianmaria che dice che il GF Vip sembra il paesello dove uno si sceglie la meno brutta”. Anche sui social tante critiche per le frasi dei concorrenti: “Ma non si vergognano?”, “Fate schifo”, “Anche fuori dal GF Vip ci sono ragazzi molto più fighi e soprattutto intelligenti di voi”.