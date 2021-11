Dentro la casa del Grande Fratello Vip la storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu continua a tenere banco. Un tira e molla che non accenna a diminuire di intensità con tutte le polemiche del caso. Sulla coppia aveva parlato anche la madre di Nicola, utilizzando frasi non proprio lusinghiere. Nei giorni scorsi la telenovela aveva subito un nuovo colpo di scena. “Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te”.



“Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicini, perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori”. Poi Miriana Trevisan aveva continuato: “Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino. So bene che tu sfogheresti la nostra attrazione e coltiveresti tutto qua dentro, io no. Quando tu mi dici di venire sotto le coperte e io metto un divisorio mi sembra poco sensato, quindi è proprio meglio evitare”.



Miriana Trevisan quindi ha concluso: “Se questo mio atteggiamento ti infastidisce o non lo consideri naturale, sei libero di non aspettarmi”. Proprio sulla questione interviene Pago, l’ex compagno della showgirl. “Lui (nostro figlio ndr) ha già vissuto suo papà in questa situazione. All’inizio, essendo la mamma, lui era geloso […] ma adesso è tranquillo. Lei è una mamma fantastica”.







Parole concilianti come erano state quelle, settimane fa, sulla storia scoppiata nella casa. “Non so se Nicola Pisu è l’uomo giusto per Miriana Trevisan […] però lei è molto frenata dalle telecamere. A dire la verità, non so se andrebbe oltre non avendo tutti quegli sguardi addosso”. Pago poi non si è fermato qui decidendo di spingersi ancora oltre.





“Miriana Trevisan è così come la vedi, con le sue punzecchiate […]. Lei non ci pensa troppo, se deve dire qualcosa lo fa in maniera diretta. È molto impulsiva, ma non stratega. Al GF si trattiene un po’ per non sbagliare, ma lei reagisce quasi sempre d’impulso”. Che cosa succederà tra la coppia non è dato sapere, tutti gli scenari sono infatti aperti.