Jessica e Sophie, colpo di scena dopo gli ultimi fatti al GF Vip: “Non me lo aspettavo”

Sono stati giorni difficili al GF Vip per Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Le due amiche si sono tenute a debita distanza dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata quando la mamma di Sophie è entrata in Casa e ha messo in guardia la figlia rispetto al rapporto di amicizia con la principessa. Tutto è iniziato dopo l’ingresso di Alessandro Basciano. Entrambe hanno mostrato apprezzamenti nei suoi confronti e così sono andate allo scontro.

Poi è arrivata la signora Valeria che si è scagliata contro la principessa: “La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l’una dall’altra”. Jessica Selassiè l’ha presa male ed è scoppiata a piangere, anche Alfonso Signorini se ne è accorto e la ragazza ha risposto così: “Ci sono un po’ rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare, io sono fatta così, nel bene e nel male”.

Nelle ultime ore c’è stato un confronto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Un lungo colloquio nel quale si sono dette ciò che non andava e alla fine si sono anche chiarite. “Proprio perché dai valore all’amicizia che non mi aspettavo ti comportassi così. La parte offesa sono anche io non sono solo te, tua madre ha usato parole molto pesanti”, ha detto Jessica Selassiè. “Io sono la carnefice? Fino a prova contraria, mia madre mi ha semplicemente detto di allontanarti perché c’è energia negativa. Ci giocavamo insieme, dopo un po’ le battute divertenti sono finite perché venivano fatte alle mie spalle”, la replica di Sophie Codegoni.





“Io la situazione in generale l’avrei vissuta diversamente. La Nomination l’ho presa anche io per colpa tua, vedendomi piangere avresti dovuto venire. Io le cose le faccio senza malizia, ti ho detto che mi piaceva Alessandro ma la cosa mi è passata […] So che forse sono andata oltre, e ti questo chiedo scusa. Da lunedì io non ho mai fatto battute, se lui viene a parlarmi, noi parliamo di altro. Ci siamo rimaste male entrambe, io mi aspettavo che venissi a parlarmi dato che mi sono sentita ferita dalle parole di tua mamma”, ha ammesso Jessica Selassié pronta a lasciarsi tutto alle spalle.

A questo punto nella discussione è intervenuta anche Lulù Selassiè che ha chiesto a Sophie Codegoni di non continuare a dare corda a Soleil Sorge, perché è certa che l’influencer la stia usando, ma la modella non vuole sentire ragioni ed è pronta a correre il rischio. Dopo il confronto, le due amiche si sono abbracciate, pronte a ricominciare insieme il percorso al Gf Vip. “Non devi mettere in dubbio che ti voglio bene“, ha affermato Sophie: “Ti voglio bene!”, ha risposto Jessica dando all’amica un bacio a stampo sulle labbra.