Preparativi in corso per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il grande successo della scorsa edizione, vinta dall’influencer milanese Tommaso Zorzi, Mediaset si è già mossa per trovare i nuovi vipponi che a settembre varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Anche quest’anno al timone del reality show di Canale 5 ci sarà Alfonso Signorini, ormai a suo agio a creare dinamiche tra i concorrenti e tenere le redini della diretta tv. Secondo il sito TvBlog, i concorrenti dovrebbero essere almeno 20 concorrenti, ma non si esclude che il numero possa aumentare ulteriormente nel corso della messa in onda, come già accaduto durante la quinta edizione del reality show.

Nonostante non ci siano state delle dichiarazioni ufficiali da Mediaset o dal direttore di ‘Chi’, che per il terzo anno torna al timone del Grande Fratello Vip, cominciano a trapelare delle indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast.





In queste ore sono saltati fuori nomi pesanti, come Elisa Isoardi, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere anche la ‘regina del cachet’, come lo era stata Elisabetta Gregoraci nell’edizione numero 5. L’ex moglie di Pippo Baudo dovrebbe infatti portare a casa 20mila euro a settimana.

Fermento anche per i nomi degli opinionisti. Secondo Dagospia il cantante Pupo e Antonella Elia non dovrebbero essere riconfermati e al loro posto Alfonso Signorini avrebbe scelto Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip e conduttrice della trasmissione su Tv8 ‘Ogni mattina’ e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.