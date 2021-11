“È un attore, anche con sua moglie…”. GF Vip, Alex Belli smascherato: la bordata pesantissima arriva da fuori

Nuova durissima bordata contro Alex Belli. L’attore è stato preso di mira dalla moglie di un vip dentro la casa. Ospite di Casa Chi, ha tirato in ballo alcuni protagonisti del GF Vip 6, oltre a Belli anche Manuel Bortuzzo e al rapporto con l’attore. “Mah guarda, per me è una roba stranissima. Io vedo che Manuel è un ragazzo giovane ma molto intelligente, non lo so. Forse a lui fa comodo stare con Alex, ma tra di loro non vedo amicizia”.



“A me sembra che tutti vedano che persona è veramente Alex Belli, è un attore con tutti lì dentro. Un po’ anche con sua moglie”. I commenti poi sono passati su Soleil Sorge. “Forse è anche reale, si sente molto dea, è sempre lontano dalla terra, è sulla luna. Sta prima in tutto. Non so se fa finta di essere molto forte e prepotente o è davvero così. Per ora non l’ho capito, se devo essere sincera”. A parlare è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano.



Proprio Aldo Montano era stato al cento di una pesante lite con Alex Belli. Durante il party per Halloween Alex Belli si era lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Aldo Montano, che aveva definito ipocrita e falso. Alfonso Signorini aveva mostrato il video allo sportivo, che furioso aveva attaccato l’attore.







“Tu pensi di fare le cose così, poi vieni e mi dici ‘ciao grande’. Io non faccio le cose così”, aveva attacco Aldo Montano. “Non faccio recite” aggiunge, facendo emergere che, dal suo punto di vista, l’attore sia un doppiogiochista. “A me non sta bene, ma l’hai provocato te. Ti reputo veramente un cog*ione”. Erano volate parole grosse poi Alex Belli aveva cercato la via della pace.





Scuse accettate ma non indolori. “Come faccio io a svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico? Capisci che questa cosa non è facile. Internamente sto male anche io ragazzi”, aveva spiegato Alex Belli a Manuel Bortuzzo, terzo componente del cosiddetti ‘Tre moschettieri”. “Non è che penso ‘chi se ne frega’. Mi danno dell’attore, ma ho dei sentimenti e non sto facendo una sceneggiatura. Io sto veramente male”, aveva detto ancora Alex Belli in lacrime