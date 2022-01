Il GF Vip 6 si è arricchito di nuovi vipponi nelle ultime settimane. Lunedì scorso, in una puntata piuttosto movimentata, ha fatto il suo ingresso dalla famosa porta rossa Kabir Bedi e secondo le recenti indiscrezioni prossimamente diventerà concorrente del reality show di Canale 5 anche Delia Duran.

Sono giorni e giorni in effetti che si rumoreggia sull’entrata nella Casa della moglie di Alex Belli: succederà nella nuova diretta, in programma venerdì 7 gennaio 2022? Non è ancora dato da sapere, anche se di sicuro la seconda del nuovo anno sarà una puntata intensa. Katia Ricciarelli, infatti, è finita nell’occhio del ciclone per diverse uscite giudicate dal pubblico molto pesanti e da squalifica.

GF Vip 6, torna un ex vippone nella Casa? L’indiscrezione

Anche alcune delle ex concorrenti come Patrizia Pellegrino e Clarissa Selassié hanno duramente condannato gli atteggiamenti della cantante lirica, tanto da pensare di fare una rivolta in studio se Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti. Ma tornando alle nuove leve, Kabir Bedi e forse Delia Duran non saranno gli ultimi vipponi di questo GF Vip 6.





Come riporta il sito Biccy c’è un altro famoso a cui Alfonso Signorini avrebbe chiesto di tornare in Casa, al GF Vip 6: Andrea Denver. Al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa, si legge ancora sul sito. Adriana Volpe l’aveva ironicamente “chiamato a rapporto” qualche puntata fa e il conduttore avrebbe preso la palla al balzo telefonandogli. E il modello si sarebbe reso disponibile.

Non succede ma se succede… a gennaio il ritorno di Andrea Denver… #gfvip …Sophie mi sa che lascerebbe il pupazzo a Jessica.. pic.twitter.com/JVhSWc5cMK December 25, 2021

Andrea Denver ha già partecipato al GF Vip. Era l’edizione numero 4, quella di Adriana Volpe appunto ma anche di Valeria Marini che ha già fatto ritorno nella Casa, ed era arrivato in finale classificandosi vicinissimo al podio. Ora non resta da capire se il modello, già protagonista anche di un reality negli Usa, entrerà veramente al GF Vip 6.