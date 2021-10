“Mediaset ha deciso”. GF Vip, comunicata la novità. Una buona notizia per Alfonso Signorini

Colpo di scena sul ‘GF Vip 6’ ed è di quelle davvero molto belle. Dopo quasi un mese dall’inizio del reality show di Alfonso Signorini, Mediaset ha preso una decisione molto importante che coinvolge anche altri colleghi del conduttore televisivo. Una scelta che è comunque arrivata in maniera inaspettata e che ha reso molto felice il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà tra qualche ora nella puntata in diretta, è stata comunicata una news molto interessante sul programma di Canale 5.

Intanto, a proposito di contenuti della trasmissione, Manuel Bortuzzo potrà incontrare l’ex fidanzata Federica. Quindi, potrà avere un confronto con lei. Non è dato sapere ancora perché abbia deciso di accettare questo invito del ‘GF Vip’ e cosa dirà al vippone. Da capire anche che tipo di reazione possa avere il giovane. Non resta che attendere ancora con un po’ di pazienza e poi il quadro sarà chiaro. E Lulù dovrà osservare tutto con pazienza e forse anche impotenza. Ma vediamo adesso qual è la novità emersa.

In particolare, Signorini e i concorrenti del ‘GF Vip 6’ sbarcheranno anche altrove. Infatti, oltre alla diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e le puntate in diretta del lunedì e del venerdì sera, i gieffini saranno protagonisti anche in altre trasmissioni televisive. Si parlerà di loro infatti in altri programmi molto seguiti e apprezzati dai telespettatori. Finora l’emittente tv aveva preferito non permettere loro di parlare delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, ma adesso c’è stato il colpo di scena improvviso.





Il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che il ‘GF Vip 6’ sarà toccato come argomento da ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso e da ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci: “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattio 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”. Un vero e proprio scossone positivo, con Barbarella e la Panicucci che potranno nuovamente invitare sicuramente degli ospiti per potersi soffermare su ciò che stanno combinando i concorrenti.

Qualche ora fa al ‘GF Vip 6’ i ragazzi si sono fermati pensando che si trattasse di una comunicazione diretta a loro, ma quello che hanno sentito sono stati commenti al vetriolo. “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”, questo è quello che si è sentito chiaramente dai microfoni della regia nella casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi hanno nitidamente ascoltato queste parole dette da una donna.