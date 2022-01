“Non ci passo sopra”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo fuori di sé dopo gli ultimi fatti: confessa tutto a Miriana

Dentro la casa del Grande Fratello Vip gli animi si scaldano e Nathaly Caldonazzo non resta a guardare. L’ex prima donna del Bagaglino ha avuto parole durissime per Giucas Casella con il quale l’amicizia sembra ormai tramontata. A parlare per primo è proprio l’illusionista che racconta la ragione del suo voto di lunedì. “L’ho votata con la scusa dei massaggi ma a pelle non mi piace, la trovo prepotente, è entrata a gamba tesa”. Parole che devono essere arrivate all’orecchio della showgirl.



Oggi infatti Nathaly Caldonazzo ne ha parlato con Miriana Trevisan raccontando di non aver gradito i comportamenti di Giucas sottolineando come lui neanche lo saluti, Miriana, da parte sua, ha risposto in modo netto: “Ma no, se non lo saluti è strano. Mi fa ridere Giucas, lo sai quante volte mi ha votato? Un milione. L’ha fatto pure con me”. Un invito a non dare troppo peso all’illusionista.



Nathaly Caldonazzo si è immediatamente piccata. “Io vedo che qui riuscite tutti a passare sopra alle cose”. E Miriana: “No non passiamo sopra, stavo riflettendo in questi giorni con loro. Anche io mantengo dei punti e cerco di dire le cose che penso”. E la risposta di Nathaly: “Adesso non mi sento di fare la falsa, ciao amore, finora ero sempre affettuosa con lui”.







Nathaly Caldonazzo è stata nei giorni scorsi al centro di violente polemiche. Sonia Bruganelli era stata particolarmente pungente nei confronti di Nathaly Caldonazzo: “Credo che una persona come Nathaly, che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare così come è entrata avrebbe avuto delle ripercussioni importanti”.



“Sembrava che non vedessi l’ora di portare un pochino di zizzania e di creare polemiche. Quando entri in una casa con delle persone che stanno lì da quattro mesi non puoi pensare di entrare e di stupirti perché hanno i loro metodi e i loro meccanismi”. È l concetto che esprime Sonia Bruganelli che già prima della puntata si era scagliata contro Nathaly Caldonazzo: “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.