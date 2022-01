Nervi tesi nella casa quando manca poco alla diretta del venerdì, ad agitare il GF Vip è Nathaly Caldonazzo che ha sparato a zero contro Barù. Barù che nelle ore scorse era finito per essere molto vicino alla principessa Jessica Selassiè. A Barù è stato chiesto chi tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica sposerebbe, con chi farebbe l’amore e chi ucciderebbe. “Jessica la sposo”, ha replicato senza indugio Barù facendo esultare i fan della coppia su Twitter.



Da qualche settimana, infatti, il popolo del web ha dato vita all’hashtag #jerù, certo che tra i due nascerà presto qualcosa di forte, superate le paure iniziali per la differenza d’età. Un colpo di scena dopo che, sia da una parte che dall’altra, era arrivato un ‘no grazie’ davanti alla possibilità di diventare una coppia. Versione alla quale non sembra credere Nathaly Caldonazzo.



La showgirl sembra infatti decisa a nominare Barù stasera. Nathaly Caldonazzo ci è andata pesante. A Sophie Codegoni ha confessato: “Quel peloso, mi tratta di merda”. Poi, accortasi della gaffe ha chiesto: “Qui ci sono microfoni?”. Sophie ha risposto in maniera affermativa e Nathaly ha risposto: “Allora siamo fregati”. Secondo molto Nathaly sarebbe gelosa di Barù e Jessica e pronta ad attaccarli con la nomination. Nei giorni scorsi la showgirl era stata attaccata da Sonia Bruganelli.







“Credo che una persona come Nathaly Caldonazzo che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare così come è entrata avrebbe avuto delle ripercussioni importanti”, dice criticando i comportamenti della showgirl. Sembrava che non vedessi l’ora di portare un pochino di zizzania e di creare polemiche”, aggiunge ancora l’opinionista.



“Quando entri in una casa con delle persone che stanno lì da quattro mesi non puoi pensare di entrare e di stupirti perché hanno i loro metodi e i loro meccanismi”, è il concetto che esprime Sonia Bruganelli che già prima della puntata si era scagliata contro Nathaly Caldonazzo. “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”.