Tutti contro Nathaly Caldonazzo al GF Vip dopo quella frase infelice che potrebbe costarle la squalifica. Di questo hanno parlato Jessica a Miriana. “Ho perso l’interesse con lei. Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere. Ti posso dire? Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta. Ogni volta che fa i confessionali brutti dice ‘scusate ero a caldo dopo la puntata’. Dai davvero basta”.



“Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave”. Parole, queste di Jessica al GF Vip, riprese da Miriana. “A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima”.



Poi al GF Vip ha parlato anche Sophie, in maniera più telegrafica: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito”. Non resta da capire cosa mai abbia detto Nathaly Caldonazzo per scatenare questo caos, dentro e fuori la Casa. Ma quale è la frase incriminata? Stando a quanto si apprende da Twitter e dai vari rumor su Instagram, Nathaly avrebbe detto: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”.







Una frase che sarebbe rivolta al padre delle sorelle Selassié, Giulio Bissiri alias Aklile Berhan Makonnen Hailé, attualmente detenuto in Svizzera in seguito ad una condanna per truffa. Se la frase incriminata sia questa, va detto, è ancora da confermare. Nathaly Caldonazzo lo avrebbe detto a Alessandro Basciano, altro protagonista del GF Vip molto discusso.



“Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà”. Insomma, bufera in arrivo al Gf Vip.