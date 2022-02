“Ho esagerato”. Nathaly Caldonazzo cambia tutto: l’inaspettata retromarcia sulla concorrente del GF Vip

Il rapporto tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo viaggia sempre su un delicato equilibrio al GF Vip 6. Qualche settimana fa tra le due c’era stato uno scontro tra l’attrice e l’influencer legato al posto sul divano per accaparrarsi la luce migliore. Una lite all’apparenza banale che ha avuto degli strascichi. Infatti Nathaly Caldonazzo ne ha parlato con Miriana Trevisan: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice facendo riferimento a Soleil Sorge.

Nathaly Caldonazzo ha proseguito nel suo sfogo svelando di non avere alcuna voglia di stare vicino ad una persona come Soleil: “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”, ha aggiunto, precisando di non avere alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con Soleil durante e dopo il Grande Fratello Vip.

Ora la situazione sembra essere cambiata. E Nathaly Caldonazzo lo fa notare in una discussione insieme a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro in cui le tre coinquiline si confrontano sul modo in cui ciascuna di loro riesce a perdonare le mancanze di rispetto ricevute dagli altri vipponi. E Nathaly Caldonazzo riferendosi a Soleil Sorge dice di aver esagerato con lei: “Lei dimentica presto ed è sempre gentile. Non so se dimentica o passa oltre… con me ha fatto così. Con Soleil dopo un mesetto circa, mi sono rivista in una puntata dove a caldo avevo fatto un confessionale troppo forte”.





“Quando mi sono rivista ho notato di avere esagerato perché avevo usato termini sgradevoli – prosegue Nathaly Caldonazzo -. Non sono stata bene per una settimana ma non sapevo come chiedere scusa. Poi abbiamo iniziato nuovamente a parlare piano piano… lei non ha mai fatto confessionali contro di me e se li faceva sempre dopo i miei ma non forti come quelli che ho fatto io”. E se anche Miriana Trevisan ha parlato bene di Soleil, svelando che dopo quasi sei mesi una persona si affeziona a chi le vive accanto, diverso è stato il giudizio di Manila Nazzaro.

Nathaly ammette di aver esagerato con Soleil e quindi ha voluto pian piano riprendere i rapporti.



Tralascio i commenti di Manila.

L'unica cosa giusta che ha detto è che Soleil stimava Nathaly e non ha mai detto nulla all'inizio. #gfvip #soleilarmy pic.twitter.com/4iFLE0yFPB February 18, 2022

“I miracoli non avvengono. È un mese e mezzo che mi fa la guerra. Io rido e scherzo con Soleil? Mai! Io non parlo con lei, neanche due chiacchiere – spiega l’ex Miss Italia -. Mi dispiace perché ieri le volevo anche parlare per la mancanza che ha di Alex. Loro erano veramente molto legati. Sono andata di là facendole l’in bocca al lupo e non mi ha nemmeno guardata. Perché ha questo accanimento? Perché sono forte e rispondo”.