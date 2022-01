Il trentunesimo appuntamento con il GF Vip 6 è stato a dir poco movimentato e già fin dai primi minuti della diretta gli animi dei vipponi si sono scaldati. A metterci lo zampino ovviamente il padrone di casa, che ai concorrenti ha mostrato alcuni post pubblicati da Clarissa Selassiè, che dal momento della sua eliminazione ha intrapreso una vera e propria battaglia contro alcuni dei suoi ex coinquilini.

La più piccola delle princess ha avuto un altro confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ma poi la lite è proseguita coinvolgendo anche gli altri concorrenti, con Miriana Trevisan che si è lamentata degli atteggiamenti della cantante lirica, spesso accusata anche dal pubblico a casa e nel discorsi si è introdotta anche Soleil Sorge.

GF Vip 6, Miriana Trevisan e la frecciatina a Soleil Sorge

“Stavi lì a dire ‘mio figlio non può vedere che sto con Nicola, nemmeno un bacio, non può dormire qua’. Poi con Biagio mi sembri tutt’altra persona. Tuo figlio lo può vedere quello? Quindi dove sta la verità? Non in quello che poteva vedere tuo figlio”, ha accusato l’influencer italoamericana. “Certo, io stavo proteggendo Nicola”, ha risposto Miriana. “Ah ecco, perché tu dicevi che era perché sei madre”, ha detto ancora Soleil Sorge.





A questo punto Miriana Trevisan si è alzata abbandonando il salone scatenando la reazione di Soleil Sorge: “Guarda che è chiusa la porta rossa, vai dall’altra parte”. “No, non dalla porta… non ti preoccupare. Non sono il tuo migliore amico”, ha risposto Miriana Trevisan lanciando una frecciatina a lei e ad Alex Belli, che in passato aveva minacciato di abbandonare la casa mettendo in scena un siparietto a dir poco trash.

Soleil: “Guarda che è chiusa la porta rossa.”

Miriana: “NO NON DALLA PORTA NON TI PREOCCUPARE NON SONO IL TUO MIGLIORE AMICO!!!!!”



Questa asfaltata EPOCALE #gfvip pic.twitter.com/A97YFYevkS January 3, 2022

Una vera frecciatina quella di Miriana Trevisan, una delle assolute protagoniste dell’ultima puntata del GF Vip 6. Anche sui social sono stati tanti i post a sostegno dell’ex Non è la Rai e contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.