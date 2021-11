“Non l’ho mai fatto”. GF Vip, Miriana Trevisan e quelle voci su Nicola Pisu: “Quando l’ho capito…”

Al ‘GF Vip 6’ c’è altissima tensione. E come spesso accade, ci sarà molto materiale per Alfonso Signorini nella puntata in diretta di venerdì 26 novembre. Un argomento scottante è senza ombra di dubbio quello riguardante Alex Belli e Soleil Sorge, sempre più vicini e intimi. E interverrà ancora una volta Delia Duran, che molto probabilmente sbotterà ancora con il marito. Ma l’ex di ‘Uomini e Donne’ è stata anche protagonista qualche ora fa di un litigio molto potente con Miriana Trevisan.

E proprio Miriana Trevisan è stata colei che si è lasciata scappare una frase molto importante su una vicenda, che per giorni l’aveva vista al centro dell’attenzione. Tornando un attimo a Soleil e ad Alex, quest’ultimo dopo un abbraccio con lei ha iniziato a dire a bassa voce nel suo orecchio frasi meravigliose: “Ti voglio sempre vedere splendere. Farò di tutto per renderti felice”. A testimonianza del fatto che proseguiranno senza sosta nella loro conoscenza, contro tutti e contro tutte. E Delia in un certo senso sembra avvisata.

La gieffina Miriana Trevisan ha cercato di rilassarsi un po’ e ha effettuato un allenamento nella piscina del ‘GF Vip 6’ in compagnia della nuova concorrente Patrizia Pellegrino. E quest’ultima ha tirato in ballo l’argomento Nicola Pisu, infatti le ha detto: “A guardarvi da fuori pensavo che tu avessi sbagliato a dargli tanta confidenza prima di esserne certa”. Ovviamente la donna è rimasta molto sorpresa da questa dichiarazione della new entry e ha spiegato ancora una volta come stessero realmente le cose con lui.





Discutendo dunque con la Pellegrino, Miriana Trevisan ha ribadito un concetto che pensava fosse stato molto chiaro a tutti, cosa che invece non è avvenuta come detto dalla sua compagna di avventura. Infatti, l’ex ‘Non è la Rai’ ha immediatamente compreso di non provare nulla nei confronti di Nicola e immediatamente gli aveva chiarito la sua posizione: “Quando ho iniziato a capirlo ho preso le distanze. Non ho mai voluto illuderlo. Quindi, non ho nulla da rimproverarmi per quello che ho fatto”.

Miriana Trevisan ha anche sviscerato un altro tema negativo riguardante la sua vita: “Io il 30 settembre dell’anno scorso e da lì c’è stato qualsiasi tipo di casino. Io non vado al funerale di mio padre perché ho una emorragia… sì, sì, ero in ospedale”. Ma poi all’improvviso la regia ha cambiato inquadratura e il pubblico non l’ha presa bene: perché lasciare in sospeso questo momento di confidenze? Resta il mistero.