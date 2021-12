“Me lo chiedono loro…”. Miriana Trevisan, la rivelazione sugli autori del GF Vip. Poi scatta la censura

Non è certo una novità che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non corra buon sangue e dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, l’influencer italoamericana è stata consolata dalla maggior parte dei vipponi. Nonostante la feroce lite della scorsa settimana – quando Soleil Sorge le diede della rifatta ”sei tutta di plastica” – Sophie Codegoni ha messo da parte il rancore e ha cercato di sollevare l’umore della ‘nemica’.

Non è lo stesso per Miriana Trevisan, che nonostante il momento di sconforto di Soleil Sorge ha continuato a mantenere il suo punto di vista. Nel corso di questi mesi le due si sono attaccate più volte e dopo aver provato a ricucire un rapporto, sono arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro.

GF Vip 6, Miriana Trevisan parla degli autori e scatta la censura

Secondo l’ex valletta di Mike Bongiorno, Soleil Sorge non ha avuto un bel comportamento all’interno della casa e ha parlato anche del rapporto con Alex belli, definendo la moglie Delia Duran l’unica vittima del ‘teatrino’. In una chiacchierata con alcuni concorrenti del Gf vip 6, Miriana Trevisan è tornata sull’argomento rivelando qualcosa che evidentemente non ha fatto piacere agli autori.





Come si vede nei video pubblicati su Twitter, Miriana Trevisan si trova nella terrazza con Manila Nazzaro, Carmen Russo e Manuel Bortuzzo e parla del confessionale e l’argomento Soleil Sorge: “Mi sto esponendo e il mio punto di vista è completamente diverso. Quindi me ne sto prendendo la responsabilità“.

“Ma ti chiamano? Ancora?“, risponde Manila Nazzaro riferendosi agli autori. E Miriana Trevisan risponde: “Eh certo, di continuo“. Pochi secondi dopo la regia stacca l’audio e cambia inquadratura. Per molti utenti del web si tratta di censura, come era accaduto sabato, quando la telecamera della regia 1 ha smesso di inquadrare la sfuriata di Alex Belli mandando in onda la chiacchierata di Giucas Casella e Aldo Montano in piscina, già inquadrata dalla regia 2. (Clicca per guardare il video)