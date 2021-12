“Oddio, sono confusa!”. GF Vip, il messaggio aereo manda in tilt Soleil. Coinvolto pure Alex Belli

Nuovo colpo di scena al ‘GF Vip 6’. Con Soleil Sorge rimasta sorpresa e decisamente spaesata di fronte al messaggio dal cielo arrivato in queste ore. Un velivolo ha portato una scritta indirizzata proprio a lei e anche ad Alex Belli ed ecco che l’ex di ‘Uomini e Donne’ è andata completamente in crisi, visto che molto probabilmente non si aspettava di leggere quelle parole. Un altro momento particolare per la vippona, che sta comunque vivendo in generale un periodo non tranquillo nella Casa.

Intanto, prima di parlarvi di Soleil Sorge, in queste ore è anche arrivata la sentenza di Sophie Codegoni sul rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Credo che non siano fatti realmente l’uno per l’altra. Ti dico la verità, sono troppo diversi e credo che lui si sia spaventato dei momenti infantili di Lulù, che poi in realtà non lo sono. Sono infatti dei traumi e delle insicurezze, ma lui ha necessità di tranquillità e stabilità. Ha tanti problemi da risolvere, vuole sistemare tante cose”, ha aggiunto.

Il primo ad accorgersi dell’aereo è stato Alex Belli, che ha attirato l’attenzione di Soleil Sorge, la quale si è subito precipitata in giardino e ha alzato lo sguardo in alto. Soltanto alcuni giorni fa la bellissima gieffina aveva avuto il piacere di leggere questa frase: “Soleil vola da sola, noi vediamo tutto”. Ora invece la scritta è stata differente e più enigmatica. Dopo aver letto più volte quelle parole, la Sorge è apparsa un po’ imbarazzata e spaesata, ma poi ha comunque ripreso a sorridere.





Questo quanto scritto dai fan di Soleil Sorge: “Sole, Alex è sincero, c’è zizzania”. E lei ha subito reagito in questa maniera: “Oddio sono confusa, c’è zizzania? Oddio non l’avevo notato, ma dai? Amori si chiamano cespugli, altro che zizzania. Secondo te a chi si riferivano per quella parte?”. E poi a farla da padrona sono stati anche alcuni commenti pubblicati su Twitter da alcuni utenti. I quali hanno ovviamente fornito la propria interpretazione su questo messaggio dal cielo molto misterioso e inaspettato.

comunque se fosse un teatrino a tre perché dover mandare un aereo rivolto solo a Soleil per "convincerla" della sincerità di Alex, bastava mandare un aereo di coppia normalissimo per dire che la presunta "recita" doveva continuare. E invece devono convincere Soleil mmmh.#gfvip

E i seguaci del ‘GF Vip’ hanno commentato: “Sono un po’ tarda. Qualcuno mi tradurrebbe il messaggio dell’aereo di Soleil che mi sfugge il significato? Alex e sincero nella stessa frase sono un ossimoro”, “Se fosse un teatrino a tre perché dover mandare un aereo rivolto solo a Soleil per convincerla della sincerità di Alex? Bastava un aereo di coppia normalissimo per dire che la recita doveva continuare”.